Зинченко стал самым молодым капитаном. Но обошел Коноплянку, а не Тимощука

24-летний полузащитник стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах

  • 25.03.2021 13:06
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  • 4 комментария
Зинченко стал самым молодым капитаном. Но обошел Коноплянку, а не Тимощука
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Францией (1:1) сборную Украины впервые вывел на поле Александр Зинченко. Он стал 28-м по счету капитаном нашей национальной дружины. При этом, дебютировав в этом статусе в 24 года 99 дней, полузащитник «Манчестер Сити» оказался самым молодым капитаном сборной в официальных матчах.

Прежнее достижение принадлежало Евгению Коноплянке, который в ноябре 2015 года провел с капитанской повязкой игру против Словении в отборочном турнире чемпионата Европы в 26 лет 46 дней. Отметим, что ранее была информация, что Зинченко в списке молодых капитанов обошел Тимощука. Однако Анатолий в официальных матчах примерил капитанскую повязку позже, чем Зинченко.

К слову, в более юном возрасте, чем Зинченко, функции капитана (в товарищеских встречах) исполняли только Сергей Дирявка и Сергей Беженар.

Самые молодые капитаны сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

22 года 9 дней

Сергей ДИРЯВКА

27.04.1993

ТМ

Израиль (д)

1:1

22 года 282 дня

Сергей БЕЖЕНАР

18.05.1993

ТМ

Литва (г)

2:1

24 года 99 дней

Александр ЗИНЧЕНКО

24.03.2021

ЧМ

Франция (г)

1 1

25 лет 29 дней

Анатолий ТИМОЩУК

29.04.2004

ТМ

Словакия (д)

1:1

25 лет 137 дней

Андрей РУСОЛ

01.06.2008

ТМ

Швеция (г)

1:0

25 лет 199 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

17.04.2002

ТМ

Грузия (д)

2:1

25 лет 212 дней

Олег ЛУЖНЫЙ

15.03.1994

ТМ

Израиль (г)

0:1

26 лет 46 дней

Евгений КОНОПЛЯНКА

14.11.2015

ЧЕ

Словения (д)

2:0

26 лет 67 дней

Владислав ВАЩУК

28.02.2001

МТ

Румыния (н)

0:1

26 лет 79 дней

Александр ГОЛОВКО

19.08.1998

ТМ

Грузия (д)

4:0

* на день первого матча в качестве капитана.

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 25.03.2021 13:46
    0
    Який з Зінченка капітан команди??? Цирк та й годі, МАЛИНОВСЬКИЙ, Сидорчук, Караваєв і ТД. Ще треба було Трубіна поставити капітаном!!!!!!!????????!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 25.03.2021 13:42
    0
    Ihor86, 25.03.2021 13:29
    По игре, по поведению на поле, правда не знаю как в раздевалке,но вроде и там все гуд, то роль капитана заслуживает Малиновский!
    Або Сидорчук
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 13:37
    +1
    Ihor86, 25.03.2021 13:29
    По игре, по поведению на поле, правда не знаю как в раздевалке,но вроде и там все гуд, то роль капитана заслуживает Малиновский!
    Ну мы же судим по оболочке, а команда принимает решение ( или конкретно тренер ) зная ситуацию изнутри.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 13:29
    +1
    По игре, по поведению на поле, правда не знаю как в раздевалке,но вроде и там все гуд, то роль капитана заслуживает Малиновский!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 13:37
    +1
    Ihor86, 25.03.2021 13:29
    По игре, по поведению на поле, правда не знаю как в раздевалке,но вроде и там все гуд, то роль капитана заслуживает Малиновский!
    Ну мы же судим по оболочке, а команда принимает решение ( или конкретно тренер ) зная ситуацию изнутри.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 13:29
    +1
    По игре, по поведению на поле, правда не знаю как в раздевалке,но вроде и там все гуд, то роль капитана заслуживает Малиновский!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 25.03.2021 13:46
    0
    Який з Зінченка капітан команди??? Цирк та й годі, МАЛИНОВСЬКИЙ, Сидорчук, Караваєв і ТД. Ще треба було Трубіна поставити капітаном!!!!!!!????????!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 25.03.2021 13:42
    0
    Ihor86, 25.03.2021 13:29
    По игре, по поведению на поле, правда не знаю как в раздевалке,но вроде и там все гуд, то роль капитана заслуживает Малиновский!
    Або Сидорчук
    Ссылка
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