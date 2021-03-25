Зинченко стал самым молодым капитаном. Но обошел Коноплянку, а не Тимощука

В поединке с Францией (1:1) сборную Украины впервые вывел на поле Александр Зинченко. Он стал 28-м по счету капитаном нашей национальной дружины. При этом, дебютировав в этом статусе в 24 года 99 дней, полузащитник «Манчестер Сити» оказался самым молодым капитаном сборной в официальных матчах.

Прежнее достижение принадлежало Евгению Коноплянке, который в ноябре 2015 года провел с капитанской повязкой игру против Словении в отборочном турнире чемпионата Европы в 26 лет 46 дней. Отметим, что ранее была информация, что Зинченко в списке молодых капитанов обошел Тимощука. Однако Анатолий в официальных матчах примерил капитанскую повязку позже, чем Зинченко.

К слову, в более юном возрасте, чем Зинченко, функции капитана (в товарищеских встречах) исполняли только Сергей Дирявка и Сергей Беженар.

Самые молодые капитаны сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 22 года 9 дней Сергей ДИРЯВКА 27.04.1993 ТМ Израиль (д) 1:1 22 года 282 дня Сергей БЕЖЕНАР 18.05.1993 ТМ Литва (г) 2:1 24 года 99 дней Александр ЗИНЧЕНКО 24.03.2021 ЧМ Франция (г) 1 1 25 лет 29 дней Анатолий ТИМОЩУК 29.04.2004 ТМ Словакия (д) 1:1 25 лет 137 дней Андрей РУСОЛ 01.06.2008 ТМ Швеция (г) 1:0 25 лет 199 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 17.04.2002 ТМ Грузия (д) 2:1 25 лет 212 дней Олег ЛУЖНЫЙ 15.03.1994 ТМ Израиль (г) 0:1 26 лет 46 дней Евгений КОНОПЛЯНКА 14.11.2015 ЧЕ Словения (д) 2:0 26 лет 67 дней Владислав ВАЩУК 28.02.2001 МТ Румыния (н) 0:1 26 лет 79 дней Александр ГОЛОВКО 19.08.1998 ТМ Грузия (д) 4:0

* на день первого матча в качестве капитана.

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.