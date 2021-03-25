Зинченко стал самым молодым капитаном. Но обошел Коноплянку, а не Тимощука

В поединке с Францией (1:1) сборную Украины впервые вывел на поле Александр Зинченко. Он стал 28-м по счету капитаном нашей национальной дружины. При этом, дебютировав в этом статусе в 24 года 99 дней, полузащитник «Манчестер Сити» оказался самым молодым капитаном сборной в официальных матчах.
Прежнее достижение принадлежало Евгению Коноплянке, который в ноябре 2015 года провел с капитанской повязкой игру против Словении в отборочном турнире чемпионата Европы в 26 лет 46 дней. Отметим, что ранее была информация, что Зинченко в списке молодых капитанов обошел Тимощука. Однако Анатолий в официальных матчах примерил капитанскую повязку позже, чем Зинченко.
К слову, в более юном возрасте, чем Зинченко, функции капитана (в товарищеских встречах) исполняли только Сергей Дирявка и Сергей Беженар.
Самые молодые капитаны сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
22 года 9 дней
|
Сергей ДИРЯВКА
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль (д)
|
1:1
|
22 года 282 дня
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
18.05.1993
|
ТМ
|
Литва (г)
|
2:1
|
24 года 99 дней
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
24.03.2021
|
ЧМ
|
Франция (г)
|
1 1
|
25 лет 29 дней
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
29.04.2004
|
ТМ
|
Словакия (д)
|
1:1
|
25 лет 137 дней
|
Андрей РУСОЛ
|
01.06.2008
|
ТМ
|
Швеция (г)
|
1:0
|
25 лет 199 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
17.04.2002
|
ТМ
|
Грузия (д)
|
2:1
|
25 лет 212 дней
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
15.03.1994
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
0:1
|
26 лет 46 дней
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
14.11.2015
|
ЧЕ
|
Словения (д)
|
2:0
|
26 лет 67 дней
|
Владислав ВАЩУК
|
28.02.2001
|
МТ
|
Румыния (н)
|
0:1
|
26 лет 79 дней
|
Александр ГОЛОВКО
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Грузия (д)
|
4:0
* на день первого матча в качестве капитана.
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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