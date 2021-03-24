Франция
1 : 1
УКРАИНА
24.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сюрприз для чемпионов. Украина сенсационно отобрала очки у Франции

Команда Андрея Шевченко начала отборочный турнир к чемпионату мира с ничейного результата

  • 24.03.2021 23:39
  • 10678 просмотров
  • 112 комментариев
Сюрприз для чемпионов. Украина сенсационно отобрала очки у Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

С кем угодно и где угодно, только не с французами на выезде – таким, наверное, было желание каждого главного тренера, команда которого попала в одну группу с действующими чемпионами мира. Не повезло нам. Но выбора не было, нужно было попытаться. Попытаться зацепиться за очки и по возможности взять реванш за недавнее разгромное поражение от «Ле Бле» (1:7, если кто забыл).

Почему так скептически? Да просто на данный момент сборная Франции является одной из сильнейших в мире. Собственно, титул чемпионов мира говорит сам за себя. К тому же, видится, что с момента триумфа на последнем Мундиале команда Дешама стала еще сильнее. Посмотрите на ее стартовый состав: куда не плюнь, везде звезда. Причем настоящая. И даже Мбаппе, у которого были небольшие проблемы со здоровьем, в составе.

Андрей Шевченко на всю эту французскую красоту ответил «асимметрически». То есть, выставил на игру максимально оборонительный вариант: в пятью защитниками (три центрбека и два фланговые) и одним ярко выраженным опорником. За креатив должны отвечать, прежде всего, Зинченко с Малиновским. Ну и Шапаренко в некоторой степени.

Едва ли не главную кадровую интригу – относительно «поста номер один» - Шевченко решил в пользу Бущана. Ну, мы так и думали.

До десятой минуты украинцы играли на равных против именитого соперника. Гостям удалось первыми создать опасный момент – издали бил Зинченко, но выше ворот. А вот дальше инициативой прочно завладели хозяева. Они умело использовали скоростные качества фланговых игроков, которые делали обостряющие передачи в центр, где чаще всего располагался Жиру. В одном из моментов опытнейший форвард мог забивать, но попал мячом в нашего защитника.

Продержались наши до 19-й минуты. Атака французов в этот раз была скорее позиционной, но Гризманн с самого угла штрафной площади решился на удар. И решительность «Маленького принца» была вознаграждена сторицей: мяч по классной траектории залетел в дальний угол. Очень красивый гол. Только он был забит, скорее всего, не по правилам. Дело в том, что передачу Антуан получил в ситуации, когда Павар находился в положении вне игры. Но ВАРа на игре не было, а ассистент арбитра явно не успел за происходящим. И прошляпил эпизод. Поэтому нам пришлось начинать с центра поля.

После пропущенного мяча игра нашей команды не поменялась. Украинцы продолжали играть весьма осторожно, сосредоточив главные силы в обороне. Не спешили форсировать события и французы. Такое впечатление, что они не сомневались, что не мытьем, так катаньем, но возьмут свое.  

Ближе к финишной черте первого тайма гости осмелели. Не настолько, чтобы создать по-настоящему опасный момент у ворот Льориса, однако понервничать французскую оборону заставили.

Но не более того: на перерыв команды ушли с минимальным (по счету) преимуществом хозяев. Гости выглядели очень достойно, но, все же, показалось, что подопечные Дешама играли явно в экономрежиме, и при необходимости могли добавить – и в движении, и в агрессии.      

Вторая половина встречи тоже началась с активных действий чемпионов мира. Им удалось зажать наших футболистов вблизи штрафной площади Бущана, но выжать из этого доминирования хотя бы один опасный удар «трехцветным» не удалось. Команда Шевченко при первой же возможности выбегала в контратаки. В эти минуты игра нашей команды строилась через фланги, где выделялись Миколенко и Караваев. Именно Александру удалось стать соавтором забитого мяча, когда он смело пошел на перехват и сделал передачу на Сидорчука. Удар у Сергея не получился, однако, на наше счастье, на пути мяча вырос Кимпембе, и от французского защитника футбольный снаряд, радикально поменяв траекторию, закатился в ворота. Вот это поворот! Дешам явно рассчитывал добыть победу малой кровью, а теперь придется напрячься. Начинается самое интересное в этом матче. И наверняка самое сложное для нас.

Однако, понимая всю ответственность ситуации и возможность выжать из нее максимум, украинцы не бросились всем составом рыть окопы на подступах к своей штрафной площади. Наоборот, наша команда очень грамотно защищалась, пытаясь ловить соперника в офсайдные ловушки. И при первой же возможности делала набеги на чужую территорию. Набеги эти не завершались ударами, но свое дело делали: прежде всего, выигрывали время, отодвигая фронт чужих атак подальше от своих ворот.    

Против такой, визуально простой тактики, противоядия у французов не нашлось. Они действительно старались, взвинтили темп в конце игры, подали кучу угловых, но Украина не дрогнула. Не дрогнула там, где нам рисовали, в лучшем случае, минимальное поражение. Но сборная Шевченко взяла ничью. Прекрасное начало отбора! Правда, оно будет ни о чем, если в ближайших двух матчах мы потеряем очки.  

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 1.

Франция – Украина – 1:1

Гризманн (19) – Кимпембе (57, автогол)

Павар (30)

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман (Дембеле, 63), Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру (Погба, 63)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Зинченко, Сидорчук (Коваленко, 79), Малиновский, Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 73)

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Стадион «Стад де Франс» (Париж, Франция)

ФРАНЦИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    p_s_l
    online
      p_s_l, 25.03.2021 00:05
    0
    pavelka, 24.03.2021 23:57
    По голосованию болельщиков лучшие Миколенко, Шапаренко и Зинченко
    Зина уж очень на расслабоне бегал. Можно считать это авансом
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 25.03.2021 00:05
    0
    Срач был ?Сейчас будет
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 25.03.2021 00:04
    0
    Народ для чого цей срач,потрібно радіти хорошому рахунку і досить пристойній грі нашої Збірної,хочаб тут неділіть команду на чужих і своїх адже це заслуга всієї команди і тренерського колективу.Та це тільки перша гра і нетреба рослаблятись,головне невтрачати очки з найближчими суперниками і тоді перше місце наше.МОЛОДЦІ.СЛАВА УКРАЇНІ.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 25.03.2021 00:04
    0
    Дмитрий Подвысоцкий, 24.03.2021 23:59
    Очень хорошо начали, без дрожи в коленках взяли очки на домашнем стадионе чемпиона мира. По игрокам:
    Бущан, Мыколенко, Шапаренко, Малиновский, Матвиенко - отлично
    Караваев, Яремчук, Кривцов, Забавный - нормально, можно и лучше
    Сидорчук, Зинченко - слабо, было мало конструктива и командной игры.
    В целом видна рука тренера и установка на игру. Теперь правильно подойти к матчам с Финляндией и Казахстаном.
    Сидорчук и Зинченко не то что не хуже, они даже лучше многих, черновую работу никогда не видно
    Ссылка
    MaҜs7777
      MaҜs7777, 25.03.2021 00:04
    0
    Сергей Шец, 25.03.2021 00:01
    Мне интересно,а что сейчас будут говорить те уроды,которые кричали что Шеву пора менять???ГДЕ ВЫ СЦУКИ???
    Спасибо сборной за результат!!! И адекватным болельщикам,которые поддерживают Шеву и верят в НАШИХ МУЖИКОВ!!!!
    Эти псевдопатриоты сейчас будут молчать как с..Ки,они непоследовательные т.ва..ри
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 25.03.2021 00:04
    0
    Орест Орищишин, 24.03.2021 23:47
    Нічия - фантастика, але гра збірної погана. Гра назад в "автобус" - це безвихідь
    У нас немає відра так званих французів з колишніх колоній, якими можна три склади набрати. Граємо наявними ресурсами.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 00:02
    +1
    Fangold, 24.03.2021 23:54
    А мені сподобались заміни, всі з підсилення атакуючого вектору
    Рассмешил и результат 0 в атаке
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 25.03.2021 00:01
    +1
    Мне интересно,а что сейчас будут говорить те уроды,которые кричали что Шеву пора менять???ГДЕ ВЫ СЦУКИ???
    Спасибо сборной за результат!!! И адекватным болельщикам,которые поддерживают Шеву и верят в НАШИХ МУЖИКОВ!!!!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.03.2021 00:00
    +1
    Самое главное чтобы мы не просрали очки турнирные там где должны их брать. Щас главное восстановиться сборной, отдохнуть, и в бой с новыми силами.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 25.03.2021 00:00
    +1
    фарт в купе с самоотдачей игроков принёс результат сборной.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 25.03.2021 00:00
    -3
    Дмитрий Подвысоцкий, 24.03.2021 23:59
    Очень хорошо начали, без дрожи в коленках взяли очки на домашнем стадионе чемпиона мира. По игрокам:
    Бущан, Мыколенко, Шапаренко, Малиновский, Матвиенко - отлично
    Караваев, Яремчук, Кривцов, Забавный - нормально, можно и лучше
    Сидорчук, Зинченко - слабо, было мало конструктива и командной игры.
    В целом видна рука тренера и установка на игру. Теперь правильно подойти к матчам с Финляндией и Казахстаном.
    Зинченко неудовлетворительно
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 00:00
    +3
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 23:54
    Я просто не могу сдержать себя!!!
    Форевка или максимка 777 и как там ещё тебя...
    Лучший игрок в матче от сборной Украины Шапаренко!!!!
    Второе место Миколенко!!!
    На воротах Бущан!!!
    Гол забили игроки Динамо Киев!!!
    Что ты там вякал???
    Люди взагалі кажуть що в кінці він так перепросив за свою поведінку, що послав себе на генітальний орган, це було епічно
    Але ж по тихеньку виправляється
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.03.2021 23:59
    +3
    Орест Орищишин, 24.03.2021 23:47
    Нічия - фантастика, але гра збірної погана. Гра назад в "автобус" - це безвихідь
    От не погоджусь. Погана це коли бий-біжи, або взагалі коли не знають шо робити, а тут грали раціонально. В чомусь не повезло, а в чомусь дуже повезло. Аби французи вище пресингували, то могли б бути більші проблеми. Є тактика на матч, а є стратегія на три матчі поспіль. Мабуть і французи не на піку форми, бо чекають чемпіонату Європи.
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 24.03.2021 23:59
    +7
    Очень хорошо начали, без дрожи в коленках взяли очки на домашнем стадионе чемпиона мира. По игрокам:
    Бущан, Мыколенко, Шапаренко, Малиновский, Матвиенко - отлично
    Караваев, Яремчук, Кривцов, Забавный - нормально, можно и лучше
    Сидорчук, Зинченко - слабо, было мало конструктива и командной игры.
    В целом видна рука тренера и установка на игру. Теперь правильно подойти к матчам с Финляндией и Казахстаном.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 23:58
    +5
    AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 23:56
    А чому б Шапаренка гру ще не відзначити, відіграв теж дууууже пристойно!
    Сыграли все хорошо, самоотверженно. НЕ хочется даже никого выделять. ВСЕ КРАСАВЦЫ!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 24.03.2021 23:58
    +3
    romanchik.8403, 24.03.2021 23:52
    А чем Коваленко игру ухудшил!? Аргументируй,если не Пиз..добол
    Его не было видно...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.03.2021 23:58
    -1
    DK1961, 24.03.2021 23:56
    Если бы оставили на поле Яремчука и Шапу - могли бы и второй забить. Но... На "звонок от хозяина" (звонок от Рината) ведь нельзя не реагировать - появились два бревна никакущие (аморалес и голденбой).
    Ну ты и больной!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.03.2021 23:58
    0
    alefteev77, 24.03.2021 23:55
    Зінченко взагалі не тягне на капітана, він схожий на юнака, як по стилю поведінки, так і по розмові.
    Малиновський або Степаненко.
    То больше на фарт.
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    Andre066
    online
      Andre066, 24.03.2021 23:58
    +1
    romanchik.8403, 24.03.2021 23:52
    А чем Коваленко игру ухудшил!? Аргументируй,если не Пиз..добол
    Если смотрел,значит не даун,а не смотрел так даунито! Были контраки где он не правильно принимал решения
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 23:57
    +9
    MaҜs7777, 24.03.2021 23:55
    Матвиенко лучший !!!
    По голосованию болельщиков лучшие Миколенко, Шапаренко и Зинченко
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 24.03.2021 23:42
    +35
    Ну теперь понятно почему швейцарцы зассали играть)
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.03.2021 23:40
    +29
    Сыграли хорошо, учитывая что играли на выезде против чемпионов мира и пропустили из-за судьи, да еще и не повезло с той траекторией удара противника, то отбор, если ничего не случится, должны пройти однозначно. Сборная опять ожила и это уже вам не тот погром что был в товарняке.
    + огромный что сравняли.
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    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 23:40
    +24
    Молодцы , вынесли ошибки из предыдущей горы с французами, сумели побороть стартовый мандраж и взяли свои очки с чемпионами мира !!!
    ——
    Со смехом смотрим , как местный лох Максим 777м который весь матч, до нашего гола болел против сборной , начнёт на ходу переобуваться
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    kekandos
      kekandos, 24.03.2021 23:39
    +24
    фантастика
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    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 23:44
    +21
    Alex86 1, 24.03.2021 23:42
    Главное очки на выезде с второй командой мира!
    Шева не перестаёт приятно удивлять . Хотя конечно у него помощники топовые
    Это не то что всякие Хацы и Лесики себе штат из собутыльников и корешей по рыбалке собирают
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    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 24.03.2021 23:41
    +17
    Молодцы, видно, что каждый выкладывался по максимуму. Играли как умеют, но старательно. Шеве тоже респект.
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    ya_3
    online
      ya_3, 24.03.2021 23:51
    +16
    Поздравляю всех украинских болельщиков! Очень неплохой счёт и не сказал бы что он не по игре - наши вполне заслужили ничью с главным соперником да ещё и на его поле! Так что, болеем дальше, и желаем продолжения банкета!
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    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 24.03.2021 23:47
    +16
    Результат по игре, Франция , по сути, ничего толком и не показала. Защита отыграла на отлично, но не хватало конечно активности в нападении. В целом, это конечно достойный результат, казахов и фмнов нужно выносить.
    P.S. у максимки наверное полыхает знатно, как это так , 6 игрококв Динамо в составе и ничья с чемпионами мира?!
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.03.2021 23:44
    +15
    ну чемпіонів Європи вже обходили у групі, тепер на черзі чемпіони світу )))))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 23:41
    +15
    Спортивный подвиг состоялся-молодцы,теперь обязательно нужно обыгрывать финов и казахов
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 24.03.2021 23:47
    +14
    Молодцы⚽️⚽️⚽️🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.03.2021 23:40
    +14
    респект нашим! вважаю, шикарний результат!
    хоча таке відчуття виникло по матчу, ніби французи не налаштувались, ніби на тренуванні бігали. хз чому.
    тим не менш, респект нашим!
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    Publius
    online
      Publius, 24.03.2021 23:56
    +13
    Играли, конечно, тяжело. Но никто не скажет, что Украина не заслужила этот результат. Весь второй тайм французы давили, но ни одного голевого момента им создать за 45 минут не удалось. Так что молодцы наши, ничего не скажешь.
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.03.2021 23:41
    +13
    норм че з чемпіонами світу на виізді нічейка, круто.
    Шева ше раз закривае рот всім хто в нього не вірив!
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.03.2021 23:47
    +12
    Шапаренко кращий гравець матчу. далі Микола та Каравай, обоє дуже достойно відіграли.
    Зіна - ну такоє, очікував більшого, може, трохи перегорів через капітанську, не здивуюсь якщо так і було
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    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 23:56
    +11
    Болела, 24.03.2021 23:49
    Круто. Всі молодці. Але Бущан, Малиновський, Караваєв, Миколенко просто топматч видали.
    Маліна взагалі з сталевими яйцями чувак. Характера там на трьох.
    А чому б Шапаренка гру ще не відзначити, відіграв теж дууууже пристойно!
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 23:46
    +11
    MaҜs7777, 24.03.2021 23:45
    Да 90 процентов голосовало что нас разгромно сдесь ,,а х .....вам я говорИл ничья будет если не наплужат ,молодцы что не Набокопорили забавный с бущаном вот втором тайме во втором тайме все молодцы,!!!А респектище Шеве,кто него гнал за буй зза остальных он главный ему отвечать за результат !!!!!!!Ничья на выезде с чемпиона много стоит , самый лучший Матвей сегодня
    MaҜs7777, 23.03.2021 18:14 -16
    !!Бущана Жору дырку и нулеевого подзабарного не дай бог ,уже 7-1 сыграли,если
    ———
    Это наверное какой-то другой лох с ником МакСЫм 777 писал ?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.03.2021 23:45
    +11
    Шевченко стратегия на игру полностью себя оправдала. Много не пропустить, и дождаться своего может быть единственного шанса и забить. Французы если честно, то гол забили после офсайда.
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    winner2012
    online
      winner2012, 24.03.2021 23:44
    +11
    Единственная возможная схема сработала! Браво!
    Матч чем-то похож на игру с Испанией.
    Первый тайм хуже, видно что в перерыве Шева внес корективы с италянским и испанским тренером. Сегодня словно на поле была итальянская оборона времени Шевы, только украинская)))
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    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.03.2021 23:40
    +11
    Молодцы!!
    Ссылка
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