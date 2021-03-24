Сюрприз для чемпионов. Украина сенсационно отобрала очки у Франции

С кем угодно и где угодно, только не с французами на выезде – таким, наверное, было желание каждого главного тренера, команда которого попала в одну группу с действующими чемпионами мира. Не повезло нам. Но выбора не было, нужно было попытаться. Попытаться зацепиться за очки и по возможности взять реванш за недавнее разгромное поражение от «Ле Бле» (1:7, если кто забыл).

Почему так скептически? Да просто на данный момент сборная Франции является одной из сильнейших в мире. Собственно, титул чемпионов мира говорит сам за себя. К тому же, видится, что с момента триумфа на последнем Мундиале команда Дешама стала еще сильнее. Посмотрите на ее стартовый состав: куда не плюнь, везде звезда. Причем настоящая. И даже Мбаппе, у которого были небольшие проблемы со здоровьем, в составе.

Андрей Шевченко на всю эту французскую красоту ответил «асимметрически». То есть, выставил на игру максимально оборонительный вариант: в пятью защитниками (три центрбека и два фланговые) и одним ярко выраженным опорником. За креатив должны отвечать, прежде всего, Зинченко с Малиновским. Ну и Шапаренко в некоторой степени.

Едва ли не главную кадровую интригу – относительно «поста номер один» - Шевченко решил в пользу Бущана. Ну, мы так и думали.

До десятой минуты украинцы играли на равных против именитого соперника. Гостям удалось первыми создать опасный момент – издали бил Зинченко, но выше ворот. А вот дальше инициативой прочно завладели хозяева. Они умело использовали скоростные качества фланговых игроков, которые делали обостряющие передачи в центр, где чаще всего располагался Жиру. В одном из моментов опытнейший форвард мог забивать, но попал мячом в нашего защитника.

Продержались наши до 19-й минуты. Атака французов в этот раз была скорее позиционной, но Гризманн с самого угла штрафной площади решился на удар. И решительность «Маленького принца» была вознаграждена сторицей: мяч по классной траектории залетел в дальний угол. Очень красивый гол. Только он был забит, скорее всего, не по правилам. Дело в том, что передачу Антуан получил в ситуации, когда Павар находился в положении вне игры. Но ВАРа на игре не было, а ассистент арбитра явно не успел за происходящим. И прошляпил эпизод. Поэтому нам пришлось начинать с центра поля.

После пропущенного мяча игра нашей команды не поменялась. Украинцы продолжали играть весьма осторожно, сосредоточив главные силы в обороне. Не спешили форсировать события и французы. Такое впечатление, что они не сомневались, что не мытьем, так катаньем, но возьмут свое.

Ближе к финишной черте первого тайма гости осмелели. Не настолько, чтобы создать по-настоящему опасный момент у ворот Льориса, однако понервничать французскую оборону заставили.

Но не более того: на перерыв команды ушли с минимальным (по счету) преимуществом хозяев. Гости выглядели очень достойно, но, все же, показалось, что подопечные Дешама играли явно в экономрежиме, и при необходимости могли добавить – и в движении, и в агрессии.

Вторая половина встречи тоже началась с активных действий чемпионов мира. Им удалось зажать наших футболистов вблизи штрафной площади Бущана, но выжать из этого доминирования хотя бы один опасный удар «трехцветным» не удалось. Команда Шевченко при первой же возможности выбегала в контратаки. В эти минуты игра нашей команды строилась через фланги, где выделялись Миколенко и Караваев. Именно Александру удалось стать соавтором забитого мяча, когда он смело пошел на перехват и сделал передачу на Сидорчука. Удар у Сергея не получился, однако, на наше счастье, на пути мяча вырос Кимпембе, и от французского защитника футбольный снаряд, радикально поменяв траекторию, закатился в ворота. Вот это поворот! Дешам явно рассчитывал добыть победу малой кровью, а теперь придется напрячься. Начинается самое интересное в этом матче. И наверняка самое сложное для нас.

Однако, понимая всю ответственность ситуации и возможность выжать из нее максимум, украинцы не бросились всем составом рыть окопы на подступах к своей штрафной площади. Наоборот, наша команда очень грамотно защищалась, пытаясь ловить соперника в офсайдные ловушки. И при первой же возможности делала набеги на чужую территорию. Набеги эти не завершались ударами, но свое дело делали: прежде всего, выигрывали время, отодвигая фронт чужих атак подальше от своих ворот.

Против такой, визуально простой тактики, противоядия у французов не нашлось. Они действительно старались, взвинтили темп в конце игры, подали кучу угловых, но Украина не дрогнула. Не дрогнула там, где нам рисовали, в лучшем случае, минимальное поражение. Но сборная Шевченко взяла ничью. Прекрасное начало отбора! Правда, оно будет ни о чем, если в ближайших двух матчах мы потеряем очки.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 1.

Франция – Украина – 1:1

Гризманн (19) – Кимпембе (57, автогол)

Павар (30)

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман (Дембеле, 63), Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру (Погба, 63)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Зинченко, Сидорчук (Коваленко, 79), Малиновский, Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 73)

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Стадион «Стад де Франс» (Париж, Франция)

ФРАНЦИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА