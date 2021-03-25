Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с Францией в открытый футбол — самоубийство»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции подвел итоги выездной ничьей с национальной командой Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.

- Это была хорошая для нас игра. Мы выполнили план, впервые играли по такой схеме. Было очень сложно, поскольку у нас было мало времени на подготовку. Я хочу поблагодарить своих футболистов за приложенные ими усилия и командную игру. Они потратили много энергии, но это единственный способ остановить столь талантливую команду, как Франция. Для нас это очень хороший результат — получить сегодня одно очко.

- У сборной Франции было много фолов. Значит ли это, что ваш план на игру сработал?

- Мы давно готовились к этой встрече, очень хорошо изучали соперника. Товарищеский матч тоже помог, дал нам информацию, раскрываться и играть в открытый футбол с Францией сегодня равноценно самоубийству. Мы постарались сыграть компактно, создать определенное давление на мяче, закрыть острых футболистов соперника, в частности, Килиана Мбаппе. Он очень хорошо атакует, если имеет пространство, постоянно меняет фланги, но сегодня был менее активен. Сегодня Мбаппе действовал слева, поэтому мы поставили перед ним больше игроков. Один постоянно прессинговал, а второй закрывал пространство. План удался, спасибо нашим футболистам за проделанную работу.

- Почему вы выпустили на замену более атакующих Коваленко и Зубкова при счете 1:1?

- Мы попытались выпускать быстрых игроков, хорошо развитых физически, которые могут выдержать этот уровень. Я считаю, что у Коваленко очень хорошие перспективы. Мы увидели, что Сидорчук устал, Шапаренко начал жаловаться на повреждение. Мы выпускали игроков, которые могли держать этот ритм. Мораес вышел, очень сильно помог, цеплялся за мячи. Сегодня была командная игра.

- Почему сегодня с капитанской повязкой вышел Зинченко? Справился ли он с задачей?

- Хочу поздравить Александра — первая его игра в статусе капитана! Он справился с задачей, как и все ребята.

- Довольны ли вы действиями трех своих центрбеков?

- В первые 30 минут у нас были некоторые проблемы. Мы сделали определенные коррекции по позициям, особенно относительно контроля мяча. Очень сложно внедрять новую систему без тренировок. Мы провели только одно занятие. Мы много работали с видеоматериалами, чтобы предоставить игрокам как можно больше информации. Я думаю, футболисты все сделали очень хорошо.

- Насколько важны были поражения в Лиге наций сезона 2020/2021? Помогли они подготовиться к сегодняшней игре?

- Безусловно, прошлогодние товарищеские матчи и Лига наций предоставили нам информацию. Мы использовали большое количество исполнителей, задействовали молодых футболистов. Я никогда не боюсь рисковать, брать ответственность, потому что это единственный способ просмотреть игроков. Мы собрали достаточно информации. Мы все время в поиске, потому что нуждаемся хороших и качественных футболистах.

- Ярмоленко и Цыганков не смогли помочь сборной Украины. Вы поэтому выбрали такую ​​тактическую схему?

- Нет, мы сделали этот выбор перед игрой. Нам нужно было перекрывать пространство сзади. Если бы мы оставляли талантливых французских игроков один на один, то получили бы много проблем. Это был единственный путь сбалансировать состав, сделать компактным пространство между линиями. Всегда один прессинговал, а другой прикрывал. Это был наш план на игру. Конечно, Ярмоленко и Цыганков дают нам гораздо больше опций. Мы могли бы сделать замены в конце поединка, поскольку это очень квалифицированные футболисты. Но мы располагаем теми игроками, которых имеем на данный момент.

- Как вы прокомментируете выбор Бущана на вратарскую позицию?

- У нас достаточно хороших голкиперов. Любой из них мог бы сыграть. У Бущана немножко больше опыта. Он пропустил здесь семь мячей, и с точки зрения психологии можно было дать ему шанс. Я видел, что Георгий готов к этой игре лучше. Все-таки у «Динамо» на фоне матчей чемпионата Украины есть психологическое преимущество.

- Кому первому пришел в голову такой план на игру?

- Если мы принимаем какое-то решение, то всегда делаем это вместе. Это совместная работа тренерского штаба.

- Показалось, что в контратаках сборная Украины не доводила дело до логического завершения.

- Я думаю, что те продолжения контратак, которые у нас были, больше связаны с каким-то техническим браком. Отрабатывая столько в обороне, ты недостаточно свеж в своих решениях во время контратак. Были неплохие продолжения. Где-то ребята устали, принимали неправильные решения. Это нормально. У нас было много шансов, но допускались технические ошибки. Ты всегда теряешь много энергии, когда пробегаешь большую дистанцию. Французская команда отправляла в атаку много футболистов, открывала для нас пространство...