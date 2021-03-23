В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команду Андрея Шевченко ждет очень непростой старт в отборочном турнире чемпионата мира, ведь противостоять придется действующему чемпиону. Да еще и на поле сборной Франции. Последнее наше «свидание» с французами вспоминать совсем не хочется. В прошлом году «сине-желтые» потерпели самое крупное поражение в своей истории, проиграв «трехцветным» в товарищеском поединке со счетом 1:7. Будем надеяться, что новая дуэль сборной Украины с «трехцветными» принесет нам намного больше позитивных эмоций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.