Франция
0 : 0
УКРАИНА
24.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Франция – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата мира

  • 23.03.2021 22:49
  • 321 просмотр
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Франция – Украина. Текстовая трансляция матча

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команду Андрея Шевченко ждет очень непростой старт в отборочном турнире чемпионата мира, ведь противостоять придется действующему чемпиону. Да еще и на поле сборной Франции. Последнее наше «свидание» с французами вспоминать совсем не хочется. В прошлом году «сине-желтые» потерпели самое крупное поражение в своей истории, проиграв «трехцветным» в товарищеском поединке со счетом 1:7. Будем надеяться, что новая дуэль сборной Украины с «трехцветными» принесет нам намного больше позитивных эмоций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.

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Александр Тишура, Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины, который состоится 24 марта в Париже.
    • 42.73% (47)
      1. Крупная победа Франции
    • 23.64% (26)
      2. Минимальная победа Франции
    • 21.82% (24)
      3. Ничья
    • 7.27% (8)
      4. Минимальная победа Украины
    • 4.55% (5)
      5. Крупная победа Украины
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