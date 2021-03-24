Франция
1 : 1
УКРАИНА
24.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Украина – 1:1. Ничья в логове чемпионов мира. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионату мира 2022

  • 24.03.2021 23:45
  • 14005 просмотров
  • 6 комментариев
Франция – Украина – 1:1. Ничья в логове чемпионов мира. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 марта, в 21:45 проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Франции принимает национальную команду Украины.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч проходит в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс».

Франция – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется).

Промах Жиру с близкого расстояния, 11 мин.

ГОЛ! 1:0. Антуан Гризманн, 19 мин.

Удар Виталия Миколенко, 37 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Кимпембе, 57 мин (автогол)

Сэйв Бущана после удара Комана, 60 мин.

Бущан забирает мяч после удара Кимпембе, 90 мин.

События матча
57' ГОЛ ! Автогол забил Преснель Кимпембе (УКРАИНА).
19' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Emix
    online
      Emix, 24.03.2021 23:16
    +4
    Igor Xleb, 24.03.2021 22:06
    клоун днамівський пропустив гол позорище
    І чому тільки Шевченко не поставив в ворота Igora Xleba. Тоді можна було б бути за ворота абсолютно спокійниму. Жодний би м'яч не влетів. А то понабирав одних клоунів.Ех не там Шева воротарів шукав...😀
    Ссылка
    Roger Galti
    online
      Roger Galti, 24.03.2021 22:24
    +2
    а где VAR?
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 24.03.2021 22:22
    +4
    Метровый офсайд у француза... супер судейство
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 24.03.2021 22:21
    +5
    Igor Xleb, 24.03.2021 22:06
    клоун днамівський пропустив гол позорище
    Nne не сказал бы что сильно варатарь виноват, нельзя оставлять такого нападющего как Гризманн и давать бить. Там уровень такой что попадет куда и как надо
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 24.03.2021 22:15
    -1
    Украина выйти со своей половины не может, ошибок и обрезок куча, это капец какой то.
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 24.03.2021 22:06
    -11
    клоун днамівський пропустив гол позорище
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 24.03.2021 22:21
    +5
    Igor Xleb, 24.03.2021 22:06
    клоун днамівський пропустив гол позорище
    Nne не сказал бы что сильно варатарь виноват, нельзя оставлять такого нападющего как Гризманн и давать бить. Там уровень такой что попадет куда и как надо
    Ссылка
    Emix
    online
      Emix, 24.03.2021 23:16
    +4
    Igor Xleb, 24.03.2021 22:06
    клоун днамівський пропустив гол позорище
    І чому тільки Шевченко не поставив в ворота Igora Xleba. Тоді можна було б бути за ворота абсолютно спокійниму. Жодний би м'яч не влетів. А то понабирав одних клоунів.Ех не там Шева воротарів шукав...😀
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 24.03.2021 22:22
    +4
    Метровый офсайд у француза... супер судейство
    Ссылка
    Roger Galti
    online
      Roger Galti, 24.03.2021 22:24
    +2
    а где VAR?
    Ссылка
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