В среду, 24 марта, в 21:45 проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Франции принимает национальную команду Украины.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч проходит в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс».
Франция – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется).
Промах Жиру с близкого расстояния, 11 мин.
ГОЛ! 1:0. Антуан Гризманн, 19 мин.
Удар Виталия Миколенко, 37 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Кимпембе, 57 мин (автогол)
Сэйв Бущана после удара Комана, 60 мин.
Бущан забирает мяч после удара Кимпембе, 90 мин.
|57'
|ГОЛ ! Автогол забил Преснель Кимпембе (УКРАИНА).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
Источник — Sport.ua
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