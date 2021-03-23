Врагу не пожелаешь начинать отбор на чемпионат мира матчем против действующего победителя Мундиаля. Однако именно такой путь выпал сборной Украины. 24 марта команда Андрея Шевченко в столице Франции сыграет против команды Дидье Дешама.

Со времени последнего официального поединка «сине-желтых» (ноябрь прошлого года, Лига Наций) утекло много воды. Потенциальные сборники находились в своих клубах: кто-то имел игровую практику, кто-то нет. Поэтому сейчас можно только догадываться о функциональном состоянии нашей главной команды страны, о ее игровом тонусе.

Подготовку к старту отбора на ЧМ-2022 сборная Украины начала в понедельник, 22 марта. Команда, сдав предварительно ПЦР-тесты, собралась на УТК имени Банникова. Последними из вызванных присоединились к команде Малиновский, Коваленко и Ярмоленко. Проведя две тренировки, в которых наставники пытались привести игроков к общему функциональному знаменателю, команда отбыла в Париж.

Перед игрой с командой Дешама у «сине-желтых» есть определенные кадровые трудности. Из-за травм выпали из состава Степаненко и Цыганков, которые наверняка сыграли бы в основе, если бы были в порядке. Кроме того, не в лучшем состоянии на данный момент пребывает Ярмоленко, лишь недавно восстановившийся от последствий сложной травмы.

Есть проблемы и сугубо игрового характера. Кого, например, ставить в пару к Матвиенко в центр защиты, ведь Кривцов сейчас не блещет. Какими будут фланги сборной? Кто сыграет на позиции поднападающим? Да и с «постом номер один» тоже не все так просто: у Пятова, недавно безоговорочно основного стража ворот, напрочь отсутствует игровая практика. Как и у Лунина. Получается, нужно выбирать между Трубиным и Бущаном.

Проблема выбора есть и у визави Шевченко. Но несколько иного порядка. Под рукой у Дешама – практически два равноценных состава. Нынешняя сборная «Ле бле» фактически напичкана звездами, причем на всех игровых позициях. И мьсе Дешаму придется поломать голову, кого выставить в основе, а кого оставить на скамье для запасных. Из-за травмы точно не сыграет Толиссо, под вопросом участие в матче Мбаппе.

Последнее по счету свидание соперников (в октябре прошлого года) завершилось крупнейшим в истории нашей национальной команды разгромом – 1:7. Справедливости ради нужно отметить, что в том матче Андрей Шевченко был вынужден выставить экспериментальный состав, так как в нашем коллективе была вспышка коронавируса. И настоящий травмопад. По этим двум причинам не смогли сыграть сразу 15(!) игроков, а 45-летний ассистент Шевы Шовковский даже был заявлен на игру резервистом Бущана. А вот Дидье Дешам выставил тогда на матч боевой состав.

Исторически «команду мушкетеров» можно считать неудобной для нашей сборной. Соперники встречались между собой десять раз, и лишь однажды побеждали украинцы. Еще три матча завершились вничью, а остальные шесть встреч выиграли французы. Разница мячей – шесть против 21-го (ясное дело, не в нашу пользу).

К игре против «трехцветных» наша команда подходит не с лучшим «багажом». В последних семи поединках (не считая «технарь» в несостоявшейся игре против Швейцарии) сборная Украины добыла только две победы, остальные матчи проиграла. А вот французы в своих семи последних игровых попытках уступили лишь единожды – в «товарняке» сборной Финляндии, еще раз сыграли вничью, остальные поединки выиграли.

Матч на «Стад Де Франс» пройдет без зрителей. Причина – традиционная и осточертевшая – коронавирус. Конечно, очень хочется, чтобы болельщики вернулись на стадионы, но, может, пустая чаша огромной арены нашу команду будет пугать не так, как переполненная…

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

- Ключевое слово - адаптация. Если бы у нас была возможность поработать с футболистами подольше, было бы гораздо лучше. Мы не можем проводить командные тренировки, но такова жизнь тренера сборной. Так что мы адаптируемся. В отборе к ЧМ-2022 мы будем двигаться от матча к матчу. Первый, против Украины, уже совсем близко. Интересно, что с того момента, как я возглавил сборную Франции, мы только раз играли в среду. Сначала мы будем думать об Украине, а уже потом - о долгом путешествии в Казахстан.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

- Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Вызов Довбика связан с травмой Беседина. Мы посмотрели этот и предыдущие туры, за этим футболистом уже давно наблюдали. У него есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны. Мы решили воспользоваться возможностью, посмотрим, как он будет выглядеть на тренировках.

Фаворитом предстоящего матча букмекерские конторы считают хозяев. Средний коэффициент на победу действующих чемпионов мира – 1,25, тогда как на выигрыш гостей – 12,0. Ничья оценивается средним показателем 6,35.

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Канте, Погба, Сиссоко, Дембеле, Гризманн, Жиру

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко, Яремчук.

24 марта, среда