Опередил Тимощука. Зинченко - самый молодой капитан сборной Украины

На матч отбора ЧМ-2022 против сборной Франции капитаном национальной команды Украины назначили Александра Зинченко.
Игрок «Манчестер Сити» стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах в возрасте 24 лет и 98 дней. Зинченко опередил Анатолия Тимощука.
Топ-5 самых молодых капитанов замыкают Олег Лужный, Андрей Шевченко и Юрий Максимов.
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Источник — Sport.ua
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