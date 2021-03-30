Коноплянка получил травму и не сыграет с Казахстаном

31-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка не сможет помочь национальной команде в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Футболист получил травму на тренировке. Об этом сообщил главный тренер сборной Андрей Шевченко.

«К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра», - сказал Шевченко.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.