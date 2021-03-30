Коноплянка получил травму и не сыграет с Казахстаном

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

  • 30.03.2021 17:50
  • 1173 просмотра
  • 9 комментариев
Коноплянка получил травму и не сыграет с Казахстаном
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка не сможет помочь национальной команде в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Футболист получил травму на тренировке. Об этом сообщил главный тренер сборной Андрей Шевченко.

«К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра», - сказал Шевченко.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 30.03.2021 18:32
    +1
    Где он блять травмируется сцука? На лавочке что ли?!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 18:29
    +1
    NachoBarbero, 30.03.2021 18:06
    Он получил травму, перейдя в Шальке, моральную травму... которая убила в нём футболиста.
    а в Севильи ранила, а в шахте .... ?)
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 18:21
    0
    Хоть лавочку не сломал, а так до свадьбы заживёт
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 30.03.2021 18:21
    -2
    Здоровья Жени, очень будет его не хватать(
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.03.2021 18:19
    +3
    Жека так долго сидел на банке, шо мышцы таза не выдержали такой нагрузки...
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 30.03.2021 18:06
    +2
    Он получил травму, перейдя в Шальке, моральную травму... которая убила в нём футболиста.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 30.03.2021 18:05
    +2
    Лавка осталась без штатного полировщика.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.03.2021 17:55
    +7
    То капець повний!!! Як же без нього!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 17:55
    +6
    Не велика потеря, учитывая что практики у него нет игровой да и сдал он не слабо, мб и лучше если кого свежего поставят
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.03.2021 17:55
    +7
    То капець повний!!! Як же без нього!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 17:55
    +6
    Не велика потеря, учитывая что практики у него нет игровой да и сдал он не слабо, мб и лучше если кого свежего поставят
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.03.2021 18:19
    +3
    Жека так долго сидел на банке, шо мышцы таза не выдержали такой нагрузки...
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 30.03.2021 18:06
    +2
    Он получил травму, перейдя в Шальке, моральную травму... которая убила в нём футболиста.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 30.03.2021 18:05
    +2
    Лавка осталась без штатного полировщика.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.03.2021 18:32
    +1
    Где он блять травмируется сцука? На лавочке что ли?!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 18:29
    +1
    NachoBarbero, 30.03.2021 18:06
    Он получил травму, перейдя в Шальке, моральную травму... которая убила в нём футболиста.
    а в Севильи ранила, а в шахте .... ?)
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 18:21
    0
    Хоть лавочку не сломал, а так до свадьбы заживёт
    Ссылка
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