Коноплянка получил травму и не сыграет с Казахстаном

31-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка не сможет помочь национальной команде в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.
Футболист получил травму на тренировке. Об этом сообщил главный тренер сборной Андрей Шевченко.
«К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра», - сказал Шевченко.
Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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