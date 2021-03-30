ШЕВЧЕНКО: «Тяжело рассчитывать, что Украина всегда будет на Евро или ЧМ»

Наставник спокойно воспринял понижение в Дивизион B Лиги наций

  • 30.03.2021 21:45
  • 3046 просмотров
  • 9 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Тяжело рассчитывать, что Украина всегда будет на Евро или ЧМ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко спокойно воспринял то, что команду решением УЕФА и Спортивного арбитражного суда отправили в Дивизион B Лиги наций.

Для наставника важнее другие турниры.

«Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Стали заложниками ситуации и будем играть там, где должны. Я не думаю, что это многое изменит. Главные турниры - чемпионат Европы и чемпионат мира, а также отборы. Если мы к этому готовы, если попадаем на Евро или ЧМ, то это успешный год».

«Рассчитывать, что мы всегда будем это делать, это тяжело. И тот же турнир, Лига наций, она дает еще шанс, если не попал через отбор, то можно оттуда. И этот шанс нужно тоже рассматривать», - сказал Шевченко.

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Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.03.2021 22:52
    0
    Когда его назначали главным, он немного по-другому выражался, более оптимистично...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.03.2021 22:43
    +4
    Шева портихоньку заднюю дает
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 30.03.2021 22:41
    0
    Istm, 30.03.2021 22:08
    даруйте, але на холєру нам потрібен тренер з подібним настроєм?
    Он наверное с Гвардиолой созванивается. Тот тоже вечно трандит что команда ничего не выиграет
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    online
      Andriy Kuluk, 30.03.2021 22:31
    0
    Слабкішої збірної я і не припомню!!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 30.03.2021 22:08
    +6
    даруйте, але на холєру нам потрібен тренер з подібним настроєм?
    Ссылка
    Владимир Дьяков
      Владимир Дьяков, 30.03.2021 22:04
    +2
    Да мы вообще скоро не будем ни куда попадать, если выставлять такой состав как на игру с финами и потом главное найти защитника на которого можно свалить вину, позорник, хотя бы извинялся.
    Ссылка
    savant
      savant, 30.03.2021 22:02
    0
    Luisa Spagnoli, 30.03.2021 21:49
    А как из Лиги наций попасть на ЧМ? Особенно если нас выкинули за борт? Как это работать вообще может? Или может?
    две лучшие команды в Лиге Наций, из тех которые не пробились на прямую или не заняли 2е место в своих отборочных группах, попадают в плей-оффс отбора на ЧМ...
    https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0258-0e2bce053b69-a41bde331e77
    -1000/
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 30.03.2021 22:01
    0
    Luisa Spagnoli, 30.03.2021 21:49
    А как из Лиги наций попасть на ЧМ? Особенно если нас выкинули за борт? Как это работать вообще может? Или может?
    Два лучших победителя групп Лиги Наций идут к 10 вторым местам в стыках. Если эти победители уже вышли на ЧМ с 1 места или в стыках со 2-го, то вторые места групп Лиги Наций и так далее. То есть теоретически заняв в отборочном на ЧМ место ниже 2-го (например, Франция, Босния, Украина) можно пробиться в стыки. На сам ЧМ из Лиги Наций напрямую конечно никто не попадет.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 21:49
    0
    А как из Лиги наций попасть на ЧМ? Особенно если нас выкинули за борт? Как это работать вообще может? Или может?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 30.03.2021 22:08
    +6
    даруйте, але на холєру нам потрібен тренер з подібним настроєм?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.03.2021 22:43
    +4
    Шева портихоньку заднюю дает
    Ссылка
    Владимир Дьяков
    online
      Владимир Дьяков, 30.03.2021 22:04
    +2
    Да мы вообще скоро не будем ни куда попадать, если выставлять такой состав как на игру с финами и потом главное найти защитника на которого можно свалить вину, позорник, хотя бы извинялся.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.03.2021 22:52
    0
    Когда его назначали главным, он немного по-другому выражался, более оптимистично...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 22:41
    0
    Istm, 30.03.2021 22:08
    даруйте, але на холєру нам потрібен тренер з подібним настроєм?
    Он наверное с Гвардиолой созванивается. Тот тоже вечно трандит что команда ничего не выиграет
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    online
      Andriy Kuluk, 30.03.2021 22:31
    0
    Слабкішої збірної я і не припомню!!
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 30.03.2021 22:02
    0
    Luisa Spagnoli, 30.03.2021 21:49
    А как из Лиги наций попасть на ЧМ? Особенно если нас выкинули за борт? Как это работать вообще может? Или может?
    две лучшие команды в Лиге Наций, из тех которые не пробились на прямую или не заняли 2е место в своих отборочных группах, попадают в плей-оффс отбора на ЧМ...
    https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0258-0e2bce053b69-a41bde331e77
    -1000/
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 30.03.2021 22:01
    0
    Luisa Spagnoli, 30.03.2021 21:49
    А как из Лиги наций попасть на ЧМ? Особенно если нас выкинули за борт? Как это работать вообще может? Или может?
    Два лучших победителя групп Лиги Наций идут к 10 вторым местам в стыках. Если эти победители уже вышли на ЧМ с 1 места или в стыках со 2-го, то вторые места групп Лиги Наций и так далее. То есть теоретически заняв в отборочном на ЧМ место ниже 2-го (например, Франция, Босния, Украина) можно пробиться в стыки. На сам ЧМ из Лиги Наций напрямую конечно никто не попадет.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 21:49
    0
    А как из Лиги наций попасть на ЧМ? Особенно если нас выкинули за борт? Как это работать вообще может? Или может?
    Ссылка
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