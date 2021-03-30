ШЕВЧЕНКО: «Тяжело рассчитывать, что Украина всегда будет на Евро или ЧМ»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко спокойно воспринял то, что команду решением УЕФА и Спортивного арбитражного суда отправили в Дивизион B Лиги наций.
Для наставника важнее другие турниры.
«Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Стали заложниками ситуации и будем играть там, где должны. Я не думаю, что это многое изменит. Главные турниры - чемпионат Европы и чемпионат мира, а также отборы. Если мы к этому готовы, если попадаем на Евро или ЧМ, то это успешный год».
«Рассчитывать, что мы всегда будем это делать, это тяжело. И тот же турнир, Лига наций, она дает еще шанс, если не попал через отбор, то можно оттуда. И этот шанс нужно тоже рассматривать», - сказал Шевченко.
Источник — Циганик LIVE
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https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0258-0e2bce053b69-a41bde331e77
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