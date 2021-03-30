ШЕВЧЕНКО: «Тяжело рассчитывать, что Украина всегда будет на Евро или ЧМ»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко спокойно воспринял то, что команду решением УЕФА и Спортивного арбитражного суда отправили в Дивизион B Лиги наций.

Для наставника важнее другие турниры.

«Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Стали заложниками ситуации и будем играть там, где должны. Я не думаю, что это многое изменит. Главные турниры - чемпионат Европы и чемпионат мира, а также отборы. Если мы к этому готовы, если попадаем на Евро или ЧМ, то это успешный год».

«Рассчитывать, что мы всегда будем это делать, это тяжело. И тот же турнир, Лига наций, она дает еще шанс, если не попал через отбор, то можно оттуда. И этот шанс нужно тоже рассматривать», - сказал Шевченко.