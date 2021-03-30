Олейник намекнул, что Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав

33-летний полузащитник, выступающий в Финляндии за СИК, прокомментировал слухи о том, что екс-наставник «Днепра» Хуанде Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав.

«Слухи о том, что у Рамоса за то, чтобы играть в основе нужно было отдавать какую-то сумму? Я слышал об этом. Но я с этим был не согласен. Я вообще ничего не платил», - сказал Олейник на ютуб канале Do Best!

Денис Олейник выступал в «Днепре» с 2011 по 2014-й год. Ранее Олейник рассказал, почему перешел из «Металлиста» в «Днепр».