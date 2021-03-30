Олейник намекнул, что Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав

Сам игрок никогда не платил тренеру

  • 30.03.2021 13:59
  • 1281 просмотр
  • 1 комментарий
Олейник намекнул, что Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав
© ФК Днепр. Денис Олейник

33-летний полузащитник, выступающий в Финляндии за СИК, прокомментировал слухи о том, что екс-наставник «Днепра» Хуанде Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав.

«Слухи о том, что у Рамоса за то, чтобы играть в основе нужно было отдавать какую-то сумму? Я слышал об этом. Но я с этим был не согласен. Я вообще ничего не платил», - сказал Олейник на ютуб канале Do Best!

Денис Олейник выступал в «Днепре» с 2011 по 2014-й год. Ранее Олейник рассказал, почему перешел из «Металлиста» в «Днепр».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Do Best!

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 14:13
    0
    Какая чушь. С таким подходом никогда не создать боеспособный коллектив
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 14:13
    0
    Какая чушь. С таким подходом никогда не создать боеспособный коллектив
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности