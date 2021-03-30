Денис Олейник рассказал, почему перешел из Металлиста в Днепр

Переход Дениса Олейника из «Металлиста» в в 2011 году стал, пожалуй, одним из самых громких внутренних переходов на то время. За трансфер игрока сборной Украины «Днепр» заплатил конкуренту в чемпионате 10 миллионов долларов.

«Если честно, особо я и не хотел переходить, вопрос по финансам не стоял, потому что «Металлист» давал новый контракт с примерно такими же условиями, как в «Днепре». Для «Металлиста» это была очень хорошая сделка, но они хотели меня сохранить.

Почему я не остался? В контракте хотел прописать клаусулу, что европейский клуб может выкупить мой контракт за 5 миллионов евро. Эта опция не распространялась бы на чемпионаты России и Украины. Харьков был против этой клаусулы, поэтому мы не договорились. Конечно же, сейчас я бы остался. «Металлист» - это моя команда, мне не нужно было оттуда уходить. Я сделал ошибку, которая повлияла на мой рост, развитие, дальнейшие перспективы.

У меня было тогда несколько предложений из Европы. «Фейеноорд» интересовался, «Олимпиакос», когда там был Вальверде, давал за меня три миллиона евро.

Хуанде Рамос? Поначалу, когда я пришел, все было идеально. Потом я где-то дал ему повод, я не идеален – делал ошибки. Первый сезон я провел хороший в «Днепре»: я сыграл где-то 60-70 процентов матчей в основном составе, был вторым бомбардиром команды. В первом сезоне забил 7 голов, во втором – два, а в третьем – не играл.

Рамос очень хороший тренер. Мне не подошел его тренировочный процесс. Рамос гонял очень сильно, я был не свежий во время матчей. У Маркевича я всегда играл на свежести, мне нужно, чтобы ноги были «легкие». «Металлист» играл в мой футбол, а «Днепр» - в более силовой футбол», - сказал Олейник на ютуб-канале Do Best!

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