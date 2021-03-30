Денис ОЛЕЙНИК: «Рыкун мне говорит: Ты на меня не смотри, в зону беги»

Экс-хавбек «Металлиста» и сборной Украины – об Александре Рыкуне

  • 30.03.2021 12:35
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Денис ОЛЕЙНИК: «Рыкун мне говорит: Ты на меня не смотри, в зону беги»
© ФК Металист. Денис Олейник

33-летний полузащитник вспомнил время, проведенное в «Металлисте».

«Помню, первые тренировки в «Металлисте»: Рыкун принимает мяч, я жду пока он посмотрит, поднимет голову, а он не смотрит и отдает передачу в зону, куда я должен был бежать. А я не ожидал. Он мне потом говорит: «Ты на меня не смотри, беги, а я отдам. Я когда этот момент уловил, отдыхал с ним на поле – много голов забил с его передач.

Маркевич нашел к нему подход, он его не трогал – после игры давал ему немного свободы. Многие футболисты, особенно в то время, после игры расслаблялись. Кто-то дома мог в кругу семьи выпить, кто-то шел гулять.

В «Металлисте» я провел два с половиной года. Пришел зимой 2009 года, оставалось 12 матчей в чемпионате, я не забил ни одного мяча, но забил «Сампдории» в Лиге Европы. В следующем сезоне забил 11 голов – 9 в чемпионате и 2 в Лиге Европы. А еще через год забил 15», - сказал Олейник на ютуб-канале Do Best!

В «Металлисте» Денис Олейник выступал с 2009 по 2011 год.

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Источник — Do Best!

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