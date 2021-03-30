Источник: Дентиньо отказался подписывать новый контракт с Шахтером

Бразилец раздумывает над возвращением на родину

  • 30.03.2021 19:38
  • 2683 просмотра
  • 14 комментариев
Источник: Дентиньо отказался подписывать новый контракт с Шахтером
© ФК Шахтер. Дентиньо

32-летний универсальный полузащитник «Шахтера» Дентиньо в ближайшем будущем может вернуться в Бразилию.

По имеющейся информации, донецкий клуб предложил футболисту продлить истекающий контракт, но тот ответил категорическим отказом.

Теперь Дентиньо может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

В последние три трансферных окна с предложениями по Дентиньо на «Шахтер» выходил «Коринтианс», но каждый раз украинский клуб отвечал отказом. Сейчас для того, чтобы вернуться в родной для себя клуб Дентиньо придется пойти на существенное понижение зарплаты, так как «Коринтианс» ныне пребывает не в лучшей экономической ситуации.

Отметим, что по данным источника, контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 30 июня.

Впервые о желании «Шахтера» продлить контракт с Дентиньо в начале нынешнего года сообщал журналист Хорхе Никола, который ныне также является первоисточником данной информации.

В нынешнем сезоне Дентиньо провел за «горняков» 14 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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Источник — ESPN

(12 голосов)

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Комментарии
    vl600
    online
      vl600, 30.03.2021 20:27
    -1
    DK1961, 30.03.2021 20:22
    Второй пошёл. Пустеет зоопарк, Бананов в их клетки меньше из Лондона поставлять стали
    Тебе, мусорок, и Днищу Колхозному всё равно ничего не светит.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 20:22
    0
    Второй пошёл. Пустеет зоопарк, Бананов в их клетки меньше из Лондона поставлять стали
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:16
    +2
    У латиносов очень развит стадный инстинкт, побежали старожилы, побегут и недавно пришедшие.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:13
    0
    SandroKing, 30.03.2021 20:07
    Города нет, стадиона нет, болельщиков все меньше и меньше, деньги Ахметка уже не вкладывает. Ожидаемо было что без Донецка команда рано или поздно развалится. Надеюсь у Ярославского получиться с Металлистом. С одним Динамо будет скучно.
    и упала на самое дно самого глубокого ущелья.
    -------------------------------
    Похоже это сценарий Шахтера. Своего ничего нет, от слова совсем, бразилы скоро разбегутся.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.03.2021 20:07
    +6
    Города нет, стадиона нет, болельщиков все меньше и меньше, деньги Ахметка уже не вкладывает. Ожидаемо было что без Донецка команда рано или поздно развалится. Надеюсь у Ярославского получиться с Металлистом. С одним Динамо будет скучно.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:02
    0
    По чем его покупали?
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 30.03.2021 19:58
    +2
    ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 19:54
    +1
    Цену набивает? Не удивлюсь что он и шахте не особо нужен, по маркту он сам стоит меньше, чем, наверняка, з/п у него)
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 30.03.2021 19:54
    +5
    Ihor86, 30.03.2021 19:41
    Уникальный игрок этот Дентиньо! Нихрена не играл,но умудрился десяток лет быть на контракте в Шахте
    Мамочка для бразил он, поэтому его и держали всеми правдами и неправдами ) А тут кентушку обидели (Мышонка), и стадный инстинкт сработал..Пусть валят оба...один уже не эффективен, второй никогда не был эффективен
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.03.2021 19:49
    +2
    Вафлеючка с мужем испортили карму шахте надолго.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 30.03.2021 19:46
    +6
    Тайсон намутив, чи сам додумався?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 19:45
    +4
    Смотрите , а то и этот сортир оккупирует
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.03.2021 19:43
    +2
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:41
    +15
    Уникальный игрок этот Дентиньо! Нихрена не играл,но умудрился десяток лет быть на контракте в Шахте
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:41
    +15
    Уникальный игрок этот Дентиньо! Нихрена не играл,но умудрился десяток лет быть на контракте в Шахте
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.03.2021 20:07
    +6
    Города нет, стадиона нет, болельщиков все меньше и меньше, деньги Ахметка уже не вкладывает. Ожидаемо было что без Донецка команда рано или поздно развалится. Надеюсь у Ярославского получиться с Металлистом. С одним Динамо будет скучно.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 30.03.2021 19:46
    +6
    Тайсон намутив, чи сам додумався?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 30.03.2021 19:54
    +5
    Ihor86, 30.03.2021 19:41
    Уникальный игрок этот Дентиньо! Нихрена не играл,но умудрился десяток лет быть на контракте в Шахте
    Мамочка для бразил он, поэтому его и держали всеми правдами и неправдами ) А тут кентушку обидели (Мышонка), и стадный инстинкт сработал..Пусть валят оба...один уже не эффективен, второй никогда не был эффективен
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 19:45
    +4
    Смотрите , а то и этот сортир оккупирует
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:16
    +2
    У латиносов очень развит стадный инстинкт, побежали старожилы, побегут и недавно пришедшие.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 30.03.2021 19:58
    +2
    ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.03.2021 19:49
    +2
    Вафлеючка с мужем испортили карму шахте надолго.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.03.2021 19:43
    +2
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 19:54
    +1
    Цену набивает? Не удивлюсь что он и шахте не особо нужен, по маркту он сам стоит меньше, чем, наверняка, з/п у него)
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 20:22
    0
    Второй пошёл. Пустеет зоопарк, Бананов в их клетки меньше из Лондона поставлять стали
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:13
    0
    SandroKing, 30.03.2021 20:07
    Города нет, стадиона нет, болельщиков все меньше и меньше, деньги Ахметка уже не вкладывает. Ожидаемо было что без Донецка команда рано или поздно развалится. Надеюсь у Ярославского получиться с Металлистом. С одним Динамо будет скучно.
    и упала на самое дно самого глубокого ущелья.
    -------------------------------
    Похоже это сценарий Шахтера. Своего ничего нет, от слова совсем, бразилы скоро разбегутся.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:02
    0
    По чем его покупали?
    Ссылка
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