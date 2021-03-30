Источник: Дентиньо отказался подписывать новый контракт с Шахтером

32-летний универсальный полузащитник «Шахтера» Дентиньо в ближайшем будущем может вернуться в Бразилию.

По имеющейся информации, донецкий клуб предложил футболисту продлить истекающий контракт, но тот ответил категорическим отказом.

Теперь Дентиньо может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

В последние три трансферных окна с предложениями по Дентиньо на «Шахтер» выходил «Коринтианс», но каждый раз украинский клуб отвечал отказом. Сейчас для того, чтобы вернуться в родной для себя клуб Дентиньо придется пойти на существенное понижение зарплаты, так как «Коринтианс» ныне пребывает не в лучшей экономической ситуации.

Отметим, что по данным источника, контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 30 июня.

Впервые о желании «Шахтера» продлить контракт с Дентиньо в начале нынешнего года сообщал журналист Хорхе Никола, который ныне также является первоисточником данной информации.

В нынешнем сезоне Дентиньо провел за «горняков» 14 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.