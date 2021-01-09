Шахтер предложил Дентиньо продлить контракт – журналист

Кроме того, «горняки» не настроены бесплатно отпускать футболиста до конца нынешнего соглашения

  • 09.01.2021 22:42
  • 1140 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер предложил Дентиньо продлить контракт – журналист
© ФК Шахтер. Дентиньо

Руководство «Шахтера» предложило 31-летнему бразильскому универсалу команды Дентиньо продлить действующий контракт, сообщил блогер Хорхе Никола.

По его информации, Дентиньо получил соответствующее предложение от «горняков», которые также дали понять, что не отпустят легионера свободным агентом до окончания нынешнего контракта.

Интерес к Дентиньо проявлял бразильский «Коринтианс», в котором рассчитывали, что футболисту удастся согласовать с «Шахтером» уход на правах свободного агента. Кроме того, в «Коринтиансе» были готовы разговаривать с Дентиньо о контракте только в том случае, если игрок согласился бы пойти на понижение зарплаты в сравнении с той, которую он получает в Украине.

Ранее агент Дентиньо заявил прессе, что его клиент намерен выполнить до конца действующий контракт с «Шахтером», рассчитанный до ноября нынешнего года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 09.01.2021 23:00
    0
    в 31 дадуть вдвічі меншу з/п - з нього й вистачить!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 09.01.2021 23:00
    0
    в 31 дадуть вдвічі меншу з/п - з нього й вистачить!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности