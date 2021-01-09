Шахтер предложил Дентиньо продлить контракт – журналист

Руководство «Шахтера» предложило 31-летнему бразильскому универсалу команды Дентиньо продлить действующий контракт, сообщил блогер Хорхе Никола.

По его информации, Дентиньо получил соответствующее предложение от «горняков», которые также дали понять, что не отпустят легионера свободным агентом до окончания нынешнего контракта.

Интерес к Дентиньо проявлял бразильский «Коринтианс», в котором рассчитывали, что футболисту удастся согласовать с «Шахтером» уход на правах свободного агента. Кроме того, в «Коринтиансе» были готовы разговаривать с Дентиньо о контракте только в том случае, если игрок согласился бы пойти на понижение зарплаты в сравнении с той, которую он получает в Украине.

Ранее агент Дентиньо заявил прессе, что его клиент намерен выполнить до конца действующий контракт с «Шахтером», рассчитанный до ноября нынешнего года.