Новая тактическая схема. Украина готовится удивить Казахстан

Сборная Украины во вторник готовилась к матчу отбора ЧМ-2022 против Казахстана. Команда Андрея Шевченко работала без Виталия Миколенко, который получил красную карточку в прошлой игре, и Евгения Коноплянки, у которого повреждение ноги.

Как сообщает сайт УАФ, сегодня сборная наигрывала схему, которая будет использована в игре с Казахстаном. Подробностей нет, поэтому болельщикам придется ждать до матча, чтобы узнать, чем готов удивить Шевченко.

Игра состоится 31 марта, начало в 21:45.

К матчу готовятся следующие игроки:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Марлос («Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»), Жуниор Мораес («Шахтер»).