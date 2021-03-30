Новая тактическая схема. Украина готовится удивить Казахстан

Сборная на тренировке готовилась к поединку отбора ЧМ-2022

  • 30.03.2021 22:05
  • 3653 просмотра
  • 19 комментариев
Новая тактическая схема. Украина готовится удивить Казахстан
© uaf.ua

Сборная Украины во вторник готовилась к матчу отбора ЧМ-2022 против Казахстана. Команда Андрея Шевченко работала без Виталия Миколенко, который получил красную карточку в прошлой игре, и Евгения Коноплянки, у которого повреждение ноги.

Как сообщает сайт УАФ, сегодня сборная наигрывала схему, которая будет использована в игре с Казахстаном. Подробностей нет, поэтому болельщикам придется ждать до матча, чтобы узнать, чем готов удивить Шевченко.

Игра состоится 31 марта, начало в 21:45.

К матчу готовятся следующие игроки:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Марлос («Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.03.2021 23:05
    +1
    Пятов центрфорвардом будет?
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 30.03.2021 22:57
    +2
    Уже Финляндию удивили....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.03.2021 22:53
    0
    Cityzen83, 30.03.2021 22:24
    Схема - 6 защитников и игра на вынос. Сначала Казахи офигеют, потом будут атаковать - выдохнуться, а мы в концовке сделаем замены и закатаем голешник. Юхху.
    А потом кто-то из этих 6 защитников тупанёт
    и 1:1 с пенальти.
    Юхху.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 30.03.2021 22:52
    0
    Невже 6 захисників та 2 опорника??????
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 30.03.2021 22:51
    0
    Ну посмотрим что за новая схема, меньше суток осталось ждать. Не знаю что пока брать, вискарь или корвалол?
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 30.03.2021 22:46
    +2
    Шо, опять 1:1?
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 30.03.2021 22:43
    0
    Неплохой такой состав Реал, Аталанта, Сити, стоимость этой сборной 152 млн евро
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 22:41
    0
    У нас перед евро вырисовывается огромная проблема с флангами
    Так что и в 5 и в 6 защитников ,ещё будем походу играть
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 30.03.2021 22:35
    +2
    Наверное зеркальное отображение предыдущей схемы 5 нападающих, 3 полузащитника и 2 защитника)),вратарь скрытая "девятка".))Хотя если честно меня очень удивит если он опять сыграет 5-3-2.
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    online
      Andriy Kuluk, 30.03.2021 22:29
    +1
    Їм весело завтра ще раз всосуть і буде ще веселіше!!!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.03.2021 22:25
    +3
    С финами уже удивили.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 30.03.2021 22:24
    +7
    Схема - 6 защитников и игра на вынос. Сначала Казахи офигеют, потом будут атаковать - выдохнуться, а мы в концовке сделаем замены и закатаем голешник. Юхху.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 30.03.2021 22:20
    +3
    Andrew, 30.03.2021 22:13
    В той схеме важную роль играли вингеры (Ярмоленко, Цыганков, Коноплянка.. )
    Из сейчас нет и заменить особо некем, вот и приходится выкручиваться, придумывать
    Як альтернатива Швед, а Циганков і Ярмоленко, до Євро наберуть форму. P.S/ Коноплянка вже відіграв своє.
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 22:19
    +2
    И вся Одесса
    и должна за это знать
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 30.03.2021 22:14
    +5
    Наверное два вратаря будут...
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 30.03.2021 22:13
    +1
    pricolist, 30.03.2021 22:08
    Не надо выдумывать велосипед. У нас есть привычная схема, которой мы прошли с первого места на Евро. А играть в 5 защитников наши не очень умеют
    В той схеме важную роль играли вингеры (Ярмоленко, Цыганков, Коноплянка.. )
    Из сейчас нет и заменить особо некем, вот и приходится выкручиваться, придумывать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.03.2021 22:10
    +1
    pricolist, 30.03.2021 22:08
    Не надо выдумывать велосипед. У нас есть привычная схема, которой мы прошли с первого места на Евро. А играть в 5 защитников наши не очень умеют
    Щас нет для нее игроков. Вместо Коноплянки и Кочергина Пятова не поставишь.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 30.03.2021 22:10
    +5
    А можно не надо?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 30.03.2021 22:08
    +5
    Не надо выдумывать велосипед. У нас есть привычная схема, которой мы прошли с первого места на Евро. А играть в 5 защитников наши не очень умеют
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 30.03.2021 22:24
    +7
    Схема - 6 защитников и игра на вынос. Сначала Казахи офигеют, потом будут атаковать - выдохнуться, а мы в концовке сделаем замены и закатаем голешник. Юхху.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 30.03.2021 22:14
    +5
    Наверное два вратаря будут...
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 30.03.2021 22:10
    +5
    А можно не надо?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 30.03.2021 22:08
    +5
    Не надо выдумывать велосипед. У нас есть привычная схема, которой мы прошли с первого места на Евро. А играть в 5 защитников наши не очень умеют
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.03.2021 22:25
    +3
    С финами уже удивили.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 30.03.2021 22:20
    +3
    Andrew, 30.03.2021 22:13
    В той схеме важную роль играли вингеры (Ярмоленко, Цыганков, Коноплянка.. )
    Из сейчас нет и заменить особо некем, вот и приходится выкручиваться, придумывать
    Як альтернатива Швед, а Циганков і Ярмоленко, до Євро наберуть форму. P.S/ Коноплянка вже відіграв своє.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.03.2021 22:57
    +2
    Уже Финляндию удивили....
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 30.03.2021 22:46
    +2
    Шо, опять 1:1?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 30.03.2021 22:35
    +2
    Наверное зеркальное отображение предыдущей схемы 5 нападающих, 3 полузащитника и 2 защитника)),вратарь скрытая "девятка".))Хотя если честно меня очень удивит если он опять сыграет 5-3-2.
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 22:19
    +2
    И вся Одесса
    и должна за это знать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.03.2021 23:05
    +1
    Пятов центрфорвардом будет?
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    online
      Andriy Kuluk, 30.03.2021 22:29
    +1
    Їм весело завтра ще раз всосуть і буде ще веселіше!!!
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 30.03.2021 22:13
    +1
    pricolist, 30.03.2021 22:08
    Не надо выдумывать велосипед. У нас есть привычная схема, которой мы прошли с первого места на Евро. А играть в 5 защитников наши не очень умеют
    В той схеме важную роль играли вингеры (Ярмоленко, Цыганков, Коноплянка.. )
    Из сейчас нет и заменить особо некем, вот и приходится выкручиваться, придумывать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.03.2021 22:10
    +1
    pricolist, 30.03.2021 22:08
    Не надо выдумывать велосипед. У нас есть привычная схема, которой мы прошли с первого места на Евро. А играть в 5 защитников наши не очень умеют
    Щас нет для нее игроков. Вместо Коноплянки и Кочергина Пятова не поставишь.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.03.2021 22:53
    0
    Cityzen83, 30.03.2021 22:24
    Схема - 6 защитников и игра на вынос. Сначала Казахи офигеют, потом будут атаковать - выдохнуться, а мы в концовке сделаем замены и закатаем голешник. Юхху.
    А потом кто-то из этих 6 защитников тупанёт
    и 1:1 с пенальти.
    Юхху.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 30.03.2021 22:52
    0
    Невже 6 захисників та 2 опорника??????
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 30.03.2021 22:51
    0
    Ну посмотрим что за новая схема, меньше суток осталось ждать. Не знаю что пока брать, вискарь или корвалол?
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 30.03.2021 22:43
    0
    Неплохой такой состав Реал, Аталанта, Сити, стоимость этой сборной 152 млн евро
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 22:41
    0
    У нас перед евро вырисовывается огромная проблема с флангами
    Так что и в 5 и в 6 защитников ,ещё будем походу играть
    Ссылка
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