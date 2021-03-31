ВИДЕО. Потеря Коноплянки. Тренировка сборной перед Казахстаном

Команда Шевченко провела предигровое занятие на поле НСК «Олимпийский»

  • 31.03.2021 06:00
  • 1119 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Потеря Коноплянки. Тренировка сборной перед Казахстаном
© УАФ

Накануне матча со сборной Казахстана национальная команда Украины провела предигровую тренировку на поле НСК «Олимпийский».

В занятии приняли участие 26 игроков: кроме Виталия Миколенко, который покинул расположение национальной команды в обед понедельника, не сможет помочь сборной и Евгений Коноплянка, у которого надрыв задней поверхности бедра.

Повреждение случилось во время предыдущей вечерней тренировки. По словам главного врача сборной Украины Артура Глущенко, на восстановление Коноплянке понадобится примерно полтора месяца. Есть надежда, что Евгений успеет пройти реабилитацию и набрать игровые кондиции до финального турнира Евро-2020.

Что касается Виталия Миколенко, вся команда поддержала молодого защитника, для которого случай в конце игры с финнами, безусловно, станет уроком на всю жизнь. Всем понятно, что ошибка Виталия стала следствием цепочки ложных передач остальной команды. Поэтому никто не сбрасывает груз ответственности за результат на одного исполнителя, за это отвечает вся сборная.

На «Олимпийском» сине-желтые провели подготовительную тренировку к матчу. Тренерский штаб наигрывал тактическую схему, которую применит в поединке с Казахстаном. Какой она будет – болельщики, как и оппонент, увидят 31 марта. Заключительные приготовления к матчу команда традиционно проведет во время утреннего занятия в день игры.

ВИДЕО. Потеря Коноплянки. Тренировка сборной перед Казахстаном

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Avengo-74
      Avengo-74, 31.03.2021 07:01
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Автор длбёб. Какая втрата. Нах он нужен в сборной. Вперёд уже не бежит, назад никогда и не бежал.
    Ссылка
    Avengo-74
      Avengo-74, 31.03.2021 07:01
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Автор длбёб. Какая втрата. Нах он нужен в сборной. Вперёд уже не бежит, назад никогда и не бежал.
    Ссылка
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