ВИДЕО. Уже 103 гола! Роналду очень близок к мировому рекорду всех времен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в поединке квалификации ЧМ-2022 против сборной Люксембурга (3:1).
Этот уже 103-й гол Роналду за национальную команду. Больше него забил только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).
Чтобы побить мировой рекорд, Роналду нужно забить за Португалию еще 7 голов.
Криштиану забивал за сборную в каждом календарном году с момента своего первого гола в 2004 году.
Лучшие бомбардиры сборных команд.
ГОЛ! Криштиану Роналду, 51 мин.
Источник — Sport.ua
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