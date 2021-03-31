ВИДЕО. Уже 103 гола! Роналду очень близок к мировому рекорду всех времен

Больше Криштиану забил только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи

  • 31.03.2021 04:38
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ВИДЕО. Уже 103 гола! Роналду очень близок к мировому рекорду всех времен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в поединке квалификации ЧМ-2022 против сборной Люксембурга (3:1).

Этот уже 103-й гол Роналду за национальную команду. Больше него забил только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Чтобы побить мировой рекорд, Роналду нужно забить за Португалию еще 7 голов.

Криштиану забивал за сборную в каждом календарном году с момента своего первого гола в 2004 году. 

Лучшие бомбардиры сборных команд.

ГОЛ! Криштиану Роналду, 51 мин.

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Источник — Sport.ua

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