ВИДЕО. Уже 103 гола! Роналду очень близок к мировому рекорду всех времен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в поединке квалификации ЧМ-2022 против сборной Люксембурга (3:1).

Этот уже 103-й гол Роналду за национальную команду. Больше него забил только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Чтобы побить мировой рекорд, Роналду нужно забить за Португалию еще 7 голов.

Криштиану забивал за сборную в каждом календарном году с момента своего первого гола в 2004 году.

Лучшие бомбардиры сборных команд.

ГОЛ! Криштиану Роналду, 51 мин.