Люксембург – Португалия – 1:3. Шикарный гол Жерсона. Видео голов и обзор

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург.
Смотрите видеообзор матча Люксембург – Португалия – 1:3.
ГОЛ! 1:0. Жерсон Родригеш, 30 мин.
ГОЛ! 1:1. Жота, 45+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Роналду, 51 мин.
ГОЛ! 1:3. Палинья, 80 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|87'
|Максим Шано (Люксембург) получает красную карточку.
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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Источник — Sport.ua
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