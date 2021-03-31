Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Люксембург – Португалия – 1:3. Шикарный гол Жерсона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 31.03.2021 02:05
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Люксембург – Португалия – 1:3. Шикарный гол Жерсона. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург.

Смотрите видеообзор матча Люксембург – Португалия – 1:3.

ГОЛ! 1:0. Жерсон Родригеш, 30 мин.

ГОЛ! 1:1. Жота, 45+2 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Роналду, 51 мин.

ГОЛ! 1:3. Палинья, 80 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
87' Максим Шано (Люксембург) получает красную карточку.
80' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
51' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
45' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
30' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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Источник — Sport.ua

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