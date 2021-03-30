Гол Родригеша не помог. Португалия не без проблем обыграла Люксембург

Португалия в матче отбора ЧМ-2022 не без проблем обыграла Люксембург со счетом 3:1. На гол Жерсона Родригеша португальцы ответили мячами Жоты, Роналду и Паулиньо.
Группу A возглавляют Португалия и Сербия, набравшие по 7 очков.
Группа A
Люксембург - Португалия 1:3
Голы: Родригеш, 30 - Жота, 45, Роналду, 51, Паулиньо, 80
1. Португалия - 7 (3 матча)
2. Сербия - 7 (3)
3. Люксембург - 3 (2)
4. Ирландия - 0 (2)
5. Азербайджан - 0 (2)
События матча
|87'
|Максим Шано (Люксембург) получает красную карточку.
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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Источник — Sport.ua
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