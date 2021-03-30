Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Родригеша не помог. Португалия не без проблем обыграла Люксембург

Два лидера в группе A

  • 30.03.2021 23:38
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Гол Родригеша не помог. Португалия не без проблем обыграла Люксембург
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия в матче отбора ЧМ-2022 не без проблем обыграла Люксембург со счетом 3:1. На гол Жерсона Родригеша португальцы ответили мячами Жоты, Роналду и Паулиньо.

Группу A возглавляют Португалия и Сербия, набравшие по 7 очков.

Группа A

Люксембург - Португалия 1:3
Голы: Родригеш, 30 - Жота, 45, Роналду, 51, Паулиньо, 80

1. Португалия - 7 (3 матча)
2. Сербия - 7 (3)
3. Люксембург - 3 (2)
4. Ирландия - 0 (2)
5. Азербайджан - 0 (2)

События матча
87' Максим Шано (Люксембург) получает красную карточку.
80' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
51' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
45' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
30' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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Источник — Sport.ua

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