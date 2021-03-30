Учись, Роналду! Динамовец Родригеш забил за Люксембург в ворота Португалии

В предыдущем матче Жерсон стал автором победного гола в ворота Ирландии

  • 30.03.2021 22:23
  • 7076 просмотров
  • 16 комментариев
Учись, Роналду! Динамовец Родригеш забил за Люксембург в ворота Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота Португалии в матче квалификации ЧМ-2022.

Нападающий поразил ворота команды Криштиану Роналду на 30-й минуте точным ударом головой. Люксембург дома ведет в игре против Португалии (1:0).

В предыдущем матче Жерсон стал автором победного гола в ворота Ирландии.

ВИДЕО. Гол Жерсона Родригеша в ворота Португалии, 30 мин.

ФОТО. Гол Жерсона Родригеша в ворота Португалии.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Oleg Veschiy
    online
      Oleg Veschiy, 30.03.2021 23:16
    0
    Сумнівний заголовок буде замінено?
    Або так:
    В перерві матчу Роналду прочитав глибоку аналітичну статтю з всесвітньовідомого ресурсу та по перерві вже знав, що йому робити. Чекаємо слова подяки його новому Вчителю.
    P.S. Жерсон молодець.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 30.03.2021 23:02
    +2
    Автор статьи, а Вы хорошо подумали, причём здесь Роналду и чему ему учиться? Вы бы смогли сказать ему это в глаза стоя рядом?
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 30.03.2021 22:58
    +2
    ГОЛ ! М'яч забив Крiштiану Роналду Где то опустили PrEDatORa
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 30.03.2021 22:56
    +3
    Я думаю что турки должны доплачивать теперь если делать обмен на бупензу)
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 22:54
    +6
    Португалы всё равно прибьют
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 30.03.2021 22:52
    +1
    Predator, 30.03.2021 22:34
    Зачем пеналду обидели? придется ему опять сестре жаловаться
    девАчка, а чего ты такая обиженная? я тебе сочувствую что у тебя однополые родители и что ты в детстве путала папу с мамой
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.03.2021 22:49
    -5
    Роналду такой мяч не достал бы, у него нет такой большой шевелюры))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 22:46
    +11
    очень красивый гол
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 30.03.2021 22:44
    -9
    В Динамо так играй, Клоун
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 30.03.2021 22:44
    -11
    Красавчик. Динамо продавай летом... Вы все равно слишком деревянные для него.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.03.2021 22:44
    -6
    Надо продавать !
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.03.2021 22:43
    -4
    Sergii Novykov, 30.03.2021 22:40
    раз 5 пересмотрел.. а он точно попал по мячу? мне показалось что с подачи тупо залетело.
    Волосами забили
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.03.2021 22:40
    -9
    раз 5 пересмотрел.. а он точно попал по мячу? мне показалось что с подачи тупо залетело.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 30.03.2021 22:34
    -5
    Зачем пеналду обидели? придется ему опять сестре жаловаться
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.03.2021 22:33
    +7
    наш сучонок
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 30.03.2021 22:32
    +12
    Красавец, если он полностью раскроет свой потенциал, то Динамо, помагает ему ручкой.
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 30.03.2021 22:32
    +12
    Красавец, если он полностью раскроет свой потенциал, то Динамо, помагает ему ручкой.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 22:46
    +11
    очень красивый гол
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.03.2021 22:33
    +7
    наш сучонок
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 22:54
    +6
    Португалы всё равно прибьют
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 30.03.2021 22:56
    +3
    Я думаю что турки должны доплачивать теперь если делать обмен на бупензу)
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 30.03.2021 23:02
    +2
    Автор статьи, а Вы хорошо подумали, причём здесь Роналду и чему ему учиться? Вы бы смогли сказать ему это в глаза стоя рядом?
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 30.03.2021 22:58
    +2
    ГОЛ ! М'яч забив Крiштiану Роналду Где то опустили PrEDatORa
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 30.03.2021 22:52
    +1
    Predator, 30.03.2021 22:34
    Зачем пеналду обидели? придется ему опять сестре жаловаться
    девАчка, а чего ты такая обиженная? я тебе сочувствую что у тебя однополые родители и что ты в детстве путала папу с мамой
    Ссылка
    Oleg Veschiy
    online
      Oleg Veschiy, 30.03.2021 23:16
    0
    Сумнівний заголовок буде замінено?
    Або так:
    В перерві матчу Роналду прочитав глибоку аналітичну статтю з всесвітньовідомого ресурсу та по перерві вже знав, що йому робити. Чекаємо слова подяки його новому Вчителю.
    P.S. Жерсон молодець.
    Ссылка
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