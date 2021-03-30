Учись, Роналду! Динамовец Родригеш забил за Люксембург в ворота Португалии

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота Португалии в матче квалификации ЧМ-2022.
Нападающий поразил ворота команды Криштиану Роналду на 30-й минуте точным ударом головой. Люксембург дома ведет в игре против Португалии (1:0).
В предыдущем матче Жерсон стал автором победного гола в ворота Ирландии.
ВИДЕО. Гол Жерсона Родригеша в ворота Португалии, 30 мин.
ФОТО. Гол Жерсона Родригеша в ворота Португалии.
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Источник — Sport.ua
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Або так:
В перерві матчу Роналду прочитав глибоку аналітичну статтю з всесвітньовідомого ресурсу та по перерві вже знав, що йому робити. Чекаємо слова подяки його новому Вчителю.
P.S. Жерсон молодець.
Або так:
В перерві матчу Роналду прочитав глибоку аналітичну статтю з всесвітньовідомого ресурсу та по перерві вже знав, що йому робити. Чекаємо слова подяки його новому Вчителю.
P.S. Жерсон молодець.
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