ВИДЕО. Громкая сенсация! Победный гол Родригеша в ворота Ирландии

Игрок киевского «Динамо» стал героем встречи

  • 28.03.2021 00:10
  • 2785 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Громкая сенсация! Победный гол Родригеша в ворота Ирландии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

В матче второго тура отбора ЧМ-2022 в группе A случилась громкая сенсация. 
 
Люксембург на выезде вырвал победу у Ирландии (1:0), победный гол забил Жерсон Родригеш, который защищает цвета киевского «Динамо».
 
Любопытно, что это всего вторая в истории выездная победа Люксембурга в 67 матчах квалификации ЧМ. Первая была одержана в 2008-м году против Швейцарии с аналогичным счетом.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    maverik
    online
      maverik, 28.03.2021 00:39
    +5
    Родригеш напомнил мне этим голом выдающегося бомбардира БАТИСТУТУ ,это его манера забивания голов,долго не думает в таких позициях перед штрафной а сразу заряжает,и очень часто забивал.
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    Kle
    online
      Kle, 28.03.2021 00:22
    +4
    Рождение второго ребенка тоже вдохновляет Родригеса!
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 28.03.2021 00:13
    +10
    Хороший гол! Родригеш как ястреб! Могли б и больше фрагмент показать...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 28.03.2021 00:13
    +10
    Хороший гол! Родригеш как ястреб! Могли б и больше фрагмент показать...
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 28.03.2021 00:39
    +5
    Родригеш напомнил мне этим голом выдающегося бомбардира БАТИСТУТУ ,это его манера забивания голов,долго не думает в таких позициях перед штрафной а сразу заряжает,и очень часто забивал.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.03.2021 00:22
    +4
    Рождение второго ребенка тоже вдохновляет Родригеса!
    Ссылка
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