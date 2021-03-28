ВИДЕО. Громкая сенсация! Победный гол Родригеша в ворота Ирландии

В матче второго тура отбора ЧМ-2022 в группе A случилась громкая сенсация.



Люксембург на выезде вырвал победу у Ирландии (1:0), победный гол забил Жерсон Родригеш, который защищает цвета киевского «Динамо».



Любопытно, что это всего вторая в истории выездная победа Люксембурга в 67 матчах квалификации ЧМ. Первая была одержана в 2008-м году против Швейцарии с аналогичным счетом.