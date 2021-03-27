Група A. Гол Родригеша принес победу Люксембургу, камбэк Сербии

Португалия не сумела удержать преимущество в два гола

  • 27.03.2021 23:44
  • 746 просмотров
  • 4 комментария
Група A. Гол Родригеша принес победу Люксембургу, камбэк Сербии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча второго тура отбора ЧМ-2022 в группе A.
 
Гол динамовца Жерсона Родригеша принес Люксембургу победу над Ирландией на выезде.
 
В другом матче Сербия сумела отыграться с 0:2 против Португалии. 
 
Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур
 
Сербия – Португалия – 2:2
Голы: 0:1 – 11 Диогу Жота, 0:2 – 36 Диогу Жота, 1:2 – 46 Митрович, 2:2 – 60 Костич.
 
Ирландия – Люксембург – 0:1
Гол: 0:1 – 85 Родригеш.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 28.03.2021 00:06
    0
    Родригес харош. В Динамо кто попало не играет
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 28.03.2021 00:01
    0
    Kle, 27.03.2021 23:47
    2 громкие сенсации сегодня: андердоги сб. Мальты и Люксембурга отобрали очки у крепких орешков- сб. Словаки и и Ирландии, причем на их поле! Молодцы, люксы и мальтийцы!
    Потому что за Люксов сыграли весь матч 3 игрока с УПЛ помимо выше упомянутого еще Ольвье Тиль и Махмутович
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 23:47
    0
    2 громкие сенсации сегодня: андердоги сб. Мальты и Люксембурга отобрали очки у крепких орешков- сб. Словаки и и Ирландии, причем на их поле! Молодцы, люксы и мальтийцы!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 23:45
    +4
    Молодчик Жерсон!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 23:45
    +4
    Молодчик Жерсон!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 28.03.2021 00:06
    0
    Родригес харош. В Динамо кто попало не играет
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 28.03.2021 00:01
    0
    Kle, 27.03.2021 23:47
    2 громкие сенсации сегодня: андердоги сб. Мальты и Люксембурга отобрали очки у крепких орешков- сб. Словаки и и Ирландии, причем на их поле! Молодцы, люксы и мальтийцы!
    Потому что за Люксов сыграли весь матч 3 игрока с УПЛ помимо выше упомянутого еще Ольвье Тиль и Махмутович
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 23:47
    0
    2 громкие сенсации сегодня: андердоги сб. Мальты и Люксембурга отобрали очки у крепких орешков- сб. Словаки и и Ирландии, причем на их поле! Молодцы, люксы и мальтийцы!
    Ссылка
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