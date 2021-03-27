Група A. Гол Родригеша принес победу Люксембургу, камбэк Сербии

Состоялись два матча второго тура отбора ЧМ-2022 в группе A.
Гол динамовца Жерсона Родригеша принес Люксембургу победу над Ирландией на выезде.
В другом матче Сербия сумела отыграться с 0:2 против Португалии.
Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур
Сербия – Португалия – 2:2
Голы: 0:1 – 11 Диогу Жота, 0:2 – 36 Диогу Жота, 1:2 – 46 Митрович, 2:2 – 60 Костич.
Ирландия – Люксембург – 0:1
Гол: 0:1 – 85 Родригеш.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.