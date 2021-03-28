В поединке группы А отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Люксембурга сенсационно на выезде обыграла Ирландию. Победу Люксембургу принес результативный удар Жерсона Родригеша, который выступает за киевское «Динамо».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.