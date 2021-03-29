Люксембург
0 : 0
Португалия
30.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Люксембург – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Жерсон Родригеш и Оливье Тилль сыграют против Криштиану Роналду и компании

  • 29.03.2021 15:15
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Люксембург – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 марта, состоится матч третьего тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Люксембурга на стадионе «Жози Бартель» примет национальную команду Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу A, где ведут борьбу за путевку на Мундиаль вместе с командами Сербии, Азербайджана и Ирландии. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Люксембург

Сборная Люксембурга за всю историю ни разу не пробивалась в финальную часть чемпионатов мира и Европы, однако принимала участие в футбольных турнирах Олимпийских игр с 1924 по 1952 годы. В отборе на Евро-2020 «Красные львы» проиграли шесть матчей из восьми, а свои четыре очка взяли в поединках со скромной Литвой.

Впрочем, сборной Украины Люксембург сумел пощекотать нервы, ведь в обеих матчах команда Андрея Шевченко одержала победу с минимальным перевесом (2:1, 1:0). Именно тогда селекционеры киевского «Динамо» обратили внимание на Жерсона Родригеша и вскоре клуб подписал техничного вингера.

За «Динамо» Родригеш играет по сей день, хотя не так давно отправлялся в аренду в Турцию из-за неподобающего поведения. Кроме него в составе сборной Люксембурга выступают полузащитник полтавской «Ворсклы» Оливье Тилль, а также поигравшие во Львове защитники Энес Махмутович и Марвин Мартинс.

Португалия

Команда Фернанду Сантуша подходит к предстоящему матчу после скандала. Во втором туре португальцы сыграли вничью с Сербией (2:2), однако тот поединок должен был завершиться победой «Команды избранных». В компенсированное время Криштиану Роналду пробил по воротам, а защитник Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию, но взятие ворот не засчитали.

Роналду был в ярости и бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола, а вдобавок из-за выплеска эмоций получил желтую карточку. Позже рефери извинился за ошибку, однако потерянных очков уже не вернуть. После двух туров у Португалии и Сербии по четыре очка в активе.

В то же время Люксембург провел только один матч, в котором на выезде выиграл у Ирландии (1:0) и пока является единственной командой в группе А, не терявшей баллы. Но два поражения от португальцев (0:3, 0:2) в квалификации Евро-2020 не позволяют хозяевам всерьез рассчитывать на очки в ближайшем матче.

Ориентировочные составы

Люксембург: Морис – Янс, Шанот, Махмутович, О.Тилль, М.Мартинс, Баррейро, К.Мартинс, В.Тиль, Родригеш, Синани.

Португалия: Лопеш – Канселу, Диаш, Фонте, Соареш, Фернандеш, Оливейра, Данилу, Жота, Роналду, Силва.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.16 по линии Parimatch.

30 марта, вторник

Люксембург – Португалия
Люксембург. Стадион «Жози Бартель». 21:45
ЛЮКСЕМБУРГ — ПОРТУГАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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