Караваева предложили Трабзонспору

28-летний фулбек «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев был предложен для трансфера руководству турецкого «Трабзонспора».
Отмечается, что предложение «бордово-голубым» подписать Караваева сделал агент игрока Вадим Шаблий.
«Трабзонспор» в настоящий момент как раз озабочен поиском правого защитника, а потому изучает возможные кандидатуры. Руководство клуба считает, что Караваев является интересным вариантом, так как украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате.
Окончательное решение по поводу возможного подписания «Трабзонспором» Караваева будет делать главный тренер команды Абдуллах Авджи, позиция которого по данному вопросу пока неизвестна.
Контракт Александра Караваева с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Караваев провел 28 официальных матчей за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Источник — Karadeniz Gazetesi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
——
Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
——
Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
——
Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
——
Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.