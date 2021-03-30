Караваева предложили Трабзонспору

Агент футболиста хочет трудоустроить клиента в одном из турецких клубов

  • 30.03.2021 10:22
  • 1583 просмотра
  • 8 комментариев
Караваева предложили Трабзонспору
© ФК Динамо. Александр Караваев

28-летний фулбек «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев был предложен для трансфера руководству турецкого «Трабзонспора».

Отмечается, что предложение «бордово-голубым» подписать Караваева сделал агент игрока Вадим Шаблий.

«Трабзонспор» в настоящий момент как раз озабочен поиском правого защитника, а потому изучает возможные кандидатуры. Руководство клуба считает, что Караваев является интересным вариантом, так как украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате.

Окончательное решение по поводу возможного подписания «Трабзонспором» Караваева будет делать главный тренер команды Абдуллах Авджи, позиция которого по данному вопросу пока неизвестна.

Контракт Александра Караваева с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Караваев провел 28 официальных матчей за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Источник — Karadeniz Gazetesi

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:44
    0
    JekFunny, 30.03.2021 10:36
    Бред . А кто вместо него ?.
    Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
    ——
    Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
    Цену набивают мб. А ск ещё контракт у него с дк?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.03.2021 10:44
    0
    Караваев сейчас в отличной форме,в следующем сезоне лига чемпионов,зачем ему эти турки?
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.03.2021 10:37
    +1
    Шаблий видимо пытается показать какой он крутой агент, забыв уточнить а нужно ли это игроку.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 10:36
    +1
    Бред . А кто вместо него ?.
    Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
    ——
    Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:34
    -1
    steelmaker, 30.03.2021 10:25
    футбольный мир так давно уже работает, когда агенты предлагают игроков клубам. Ты до сих пор об этом не слышал?
    Конечно нет, вчера ж родился только
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 30.03.2021 10:29
    +1
    он уже сидел на лавке в турции
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 30.03.2021 10:25
    -1
    dd dent, 30.03.2021 10:24
    Мде, сами уже предлагаем? Они ж те пару млн будут лет 8-9 отдавать
    футбольный мир так давно уже работает, когда агенты предлагают игроков клубам. Ты до сих пор об этом не слышал?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:24
    0
    Мде, сами уже предлагаем? Они ж те пару млн будут лет 8-9 отдавать
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.03.2021 10:37
    +1
    Шаблий видимо пытается показать какой он крутой агент, забыв уточнить а нужно ли это игроку.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 10:36
    +1
    Бред . А кто вместо него ?.
    Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
    ——
    Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 30.03.2021 10:29
    +1
    он уже сидел на лавке в турции
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:44
    0
    JekFunny, 30.03.2021 10:36
    Бред . А кто вместо него ?.
    Игрока который может сыграть на трёх позициях его амплуа , в Киеве больше нету.
    ——
    Или шаблий уже даже не скрывает, что действует во всех интересах , кроме интересов клуба ?
    Цену набивают мб. А ск ещё контракт у него с дк?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.03.2021 10:44
    0
    Караваев сейчас в отличной форме,в следующем сезоне лига чемпионов,зачем ему эти турки?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:24
    0
    Мде, сами уже предлагаем? Они ж те пару млн будут лет 8-9 отдавать
    Ссылка
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