Караваева предложили Трабзонспору

28-летний фулбек «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев был предложен для трансфера руководству турецкого «Трабзонспора».

Отмечается, что предложение «бордово-голубым» подписать Караваева сделал агент игрока Вадим Шаблий.

«Трабзонспор» в настоящий момент как раз озабочен поиском правого защитника, а потому изучает возможные кандидатуры. Руководство клуба считает, что Караваев является интересным вариантом, так как украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате.

Окончательное решение по поводу возможного подписания «Трабзонспором» Караваева будет делать главный тренер команды Абдуллах Авджи, позиция которого по данному вопросу пока неизвестна.

Контракт Александра Караваева с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Караваев провел 28 официальных матчей за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.