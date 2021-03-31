Есть первый полуфинал в сезоне! Свитолина разобралась с Севастовой в Майами

Украинка обновила свое лучшее достижение на соревнованиях во Флориде

  • 31.03.2021 03:17
  • 886 просмотров
  • 15 комментариев
Есть первый полуфинал в сезоне! Свитолина разобралась с Севастовой в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает победную серию на турнире WTA 1000 в Майами, где впервые пробилась в полуфинал.
 
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, обыграла латвийку Анастасию Севастову (№57 WTA).
 
Майами. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 6:2

В первом же гейме Севастова оформила брейк, но очень быстро стало понятно, что хозяйкой на корте сегодня будет не она. Свитолина ответила тремя выигранными геймами подряд, показывая временами высочайший уровень тенниса. Латвийка играла неплохо, но украинка находила ответы на большинство угроз со стороны соперницы. Иногда проходили фирменные дропы от Анастасии, но на общую картину это мало влияло. В четвертом гейме появилась комфортная уверенность в том, что Элина сегодня победит в двух сетах. Если честно, даже сложно вспомнить что-то подобное за последнее время. 
 
Видимо, Свитолина и сама на тот момент поверила в свою победу, потому что откровенно плохо провела два гейма, позволив Севастовой сравняться на трех. К счастью, удалось быстро взять себя в руки и довести первый сет до победы.


 
На старте второй партии Элина выиграла четыре гейма подряд, после чего игра немного выровнялась, но добыть победу украинцу трудане составило. Сегодня была великолепная реализация брейкпоинтов от Элины и великолепная реализация ее лучших качеств в матче с соперницей, которая уступает в мощи. 
 
Дальше будет оппонентка более высокого уровня, которая в предыдущем очном матче обыграла Элину в финале Итогового турнира-2019. Нужно возвращать должок, лучшего времени для этого не найти.

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка одержала третью победу.
 
В 1/2 финала Свитолина сыграет с лидером мирового рейтинга Эшли Барти. Отметим, что предыдущий раз Элина играла на полуфинальной стадии еще на победном турнире в Страсбурге в сентябре прошлого года.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.03.2021 03:40
    +4
    Дійсно, вчорашню перемогу над Квітовою важко переоцінити в плані повернення впевненості. Давно я не бачив на корті Еліну з палаючими очима. І хоч до своїх найкращих зразків гри ще далеко, сьогоднішній рівень тенісу був десь на шляху до них. Для Севастової його вистачило з головою. Відзначив би класні переводи по лініях, які ставали сюрпризами для суперниці. За рахунок техніки Еліну Севастовій переграти не вдалося, а до дропів Світоліна найчастіше встигала. І навіть кинула пару успішних своїх вкорочених (хто б міг подумати!) Більше козирів у латвійки не було апріорі. У потужності вона програє за визначенням, а стабільність нарешті в Еліни прокинулася від довгої сплячки. Не остаточно, бо зовсім без спадів не обійшлося, але для такої суперниці вона була на пристойному рівні.
    Далі перша ракетка світу, тенісистка, якій особисто я симпатизую. У Еліни хороша статистика проти Еш, але те все було вже давно. Барті фаворит зараз, звичайно, та певні шанси в Еліни повинні бути. Тільки б знову стабільність не заснула.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.03.2021 03:39
    +1
    olegg1261, 31.03.2021 03:26
    Якщо у Еліни йде перша подача відразу до неї приходить удача(пробачте зримований суржик,емоції
    А за удачою кураж і тоді Світоліну не зупинити,як не старалась Севастова за рахунку 0:4 видавши два сильних гейми.І ще одне зауваження на мій погляд рівень гри обох тенісисток був вищий ніж в попередньому матчі Еліни з Квітовою
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    VITASS
      VITASS, 31.03.2021 03:39
    0
    serg, 31.03.2021 03:22
    какие у нас шансы против Барти?
    Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
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    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.03.2021 03:31
    +4
    serg, 31.03.2021 03:22
    какие у нас шансы против Барти?
    Якщо втримає Барті на старті може здолати, хоча австралійка вже давно грає без емоцій і такий залізобетон важко перемогтию, але все може бути.
    Ссылка
    vital
      vital, 31.03.2021 03:31
    +2
    Впевнена гра від Еліни. Що не кажіть, але зразу видно що ввечері Еліні комфортніше грати, ніж у спеку. Зовсім інший настрій і емоції від українки, ніж в обідніх іграх.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 31.03.2021 03:29
    0
    serg, 31.03.2021 03:22
    какие у нас шансы против Барти?
    С такой игрой какие-то шансы есть, если так продолжит ))
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    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 31.03.2021 03:29
    +3
    https://www.youtube.com/watch?v=rj1ajrmDUnE
    ВІДЕО МАТЧУ
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    winner2012
      winner2012, 31.03.2021 03:27
    +4
    Очень уверенно! Игра не сходилась на возвраты в центр, как она это любит, а чаще разводила по углам с хорошим процентом попаданий и маленьким процентов ошибок! Первая подача улучшилась и винерсов больше за соперницу, что не часто бывает в её матчах, чаще побеждает на невынужденных. Но вижу прогресс у неё по сравнению прошлыми турнирами.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.03.2021 03:26
    +2
    Якщо у Еліни йде перша подача відразу до неї приходить удача(пробачте зримований суржик,емоції
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 31.03.2021 03:25
    0
    молодець,та як впевнено,такі погода вліяе!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 03:22
    0
    Всепропальці, ваш вихід! Ешлі Барті попереду!
    Ссылка
    serg
      serg, 31.03.2021 03:22
    -4
    какие у нас шансы против Барти?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 03:22
    +3
    Еліні щирі вітання з перемогою і хорошою грою!!!
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 31.03.2021 03:22
    +3
    Элина напомнила нам о своем теннисе образца 2018 года. Так держать! Спасибо !
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 31.03.2021 03:21
    +4
    Хорошая победа. С первых геймов не покидало ощущение, что серьёзных проблем не будет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.03.2021 03:40
    +4
    Дійсно, вчорашню перемогу над Квітовою важко переоцінити в плані повернення впевненості. Давно я не бачив на корті Еліну з палаючими очима. І хоч до своїх найкращих зразків гри ще далеко, сьогоднішній рівень тенісу був десь на шляху до них. Для Севастової його вистачило з головою. Відзначив би класні переводи по лініях, які ставали сюрпризами для суперниці. За рахунок техніки Еліну Севастовій переграти не вдалося, а до дропів Світоліна найчастіше встигала. І навіть кинула пару успішних своїх вкорочених (хто б міг подумати!) Більше козирів у латвійки не було апріорі. У потужності вона програє за визначенням, а стабільність нарешті в Еліни прокинулася від довгої сплячки. Не остаточно, бо зовсім без спадів не обійшлося, але для такої суперниці вона була на пристойному рівні.
    Далі перша ракетка світу, тенісистка, якій особисто я симпатизую. У Еліни хороша статистика проти Еш, але те все було вже давно. Барті фаворит зараз, звичайно, та певні шанси в Еліни повинні бути. Тільки б знову стабільність не заснула.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.03.2021 03:31
    +4
    serg, 31.03.2021 03:22
    какие у нас шансы против Барти?
    Якщо втримає Барті на старті може здолати, хоча австралійка вже давно грає без емоцій і такий залізобетон важко перемогтию, але все може бути.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 31.03.2021 03:27
    +4
    Очень уверенно! Игра не сходилась на возвраты в центр, как она это любит, а чаще разводила по углам с хорошим процентом попаданий и маленьким процентов ошибок! Первая подача улучшилась и винерсов больше за соперницу, что не часто бывает в её матчах, чаще побеждает на невынужденных. Но вижу прогресс у неё по сравнению прошлыми турнирами.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 31.03.2021 03:21
    +4
    Хорошая победа. С первых геймов не покидало ощущение, что серьёзных проблем не будет.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 31.03.2021 03:29
    +3
    https://www.youtube.com/watch?v=rj1ajrmDUnE
    ВІДЕО МАТЧУ
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 03:22
    +3
    Еліні щирі вітання з перемогою і хорошою грою!!!
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 31.03.2021 03:22
    +3
    Элина напомнила нам о своем теннисе образца 2018 года. Так держать! Спасибо !
    Ссылка
    vital
      vital, 31.03.2021 03:31
    +2
    Впевнена гра від Еліни. Що не кажіть, але зразу видно що ввечері Еліні комфортніше грати, ніж у спеку. Зовсім інший настрій і емоції від українки, ніж в обідніх іграх.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.03.2021 03:26
    +2
    Якщо у Еліни йде перша подача відразу до неї приходить удача(пробачте зримований суржик,емоції
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.03.2021 03:39
    +1
    olegg1261, 31.03.2021 03:26
    Якщо у Еліни йде перша подача відразу до неї приходить удача(пробачте зримований суржик,емоції
    А за удачою кураж і тоді Світоліну не зупинити,як не старалась Севастова за рахунку 0:4 видавши два сильних гейми.І ще одне зауваження на мій погляд рівень гри обох тенісисток був вищий ніж в попередньому матчі Еліни з Квітовою
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 31.03.2021 03:39
    0
    serg, 31.03.2021 03:22
    какие у нас шансы против Барти?
    Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 31.03.2021 03:29
    0
    serg, 31.03.2021 03:22
    какие у нас шансы против Барти?
    С такой игрой какие-то шансы есть, если так продолжит ))
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 31.03.2021 03:25
    0
    молодець,та як впевнено,такі погода вліяе!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 03:22
    0
    Всепропальці, ваш вихід! Ешлі Барті попереду!
    Ссылка
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