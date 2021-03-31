Есть первый полуфинал в сезоне! Свитолина разобралась с Севастовой в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает победную серию на турнире WTA 1000 в Майами, где впервые пробилась в полуфинал.



В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, обыграла латвийку Анастасию Севастову (№57 WTA).



Майами. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 6:2

В первом же гейме Севастова оформила брейк, но очень быстро стало понятно, что хозяйкой на корте сегодня будет не она. Свитолина ответила тремя выигранными геймами подряд, показывая временами высочайший уровень тенниса. Латвийка играла неплохо, но украинка находила ответы на большинство угроз со стороны соперницы. Иногда проходили фирменные дропы от Анастасии, но на общую картину это мало влияло. В четвертом гейме появилась комфортная уверенность в том, что Элина сегодня победит в двух сетах. Если честно, даже сложно вспомнить что-то подобное за последнее время.



Видимо, Свитолина и сама на тот момент поверила в свою победу, потому что откровенно плохо провела два гейма, позволив Севастовой сравняться на трех. К счастью, удалось быстро взять себя в руки и довести первый сет до победы.





На старте второй партии Элина выиграла четыре гейма подряд, после чего игра немного выровнялась, но добыть победу украинцу трудане составило. Сегодня была великолепная реализация брейкпоинтов от Элины и великолепная реализация ее лучших качеств в матче с соперницей, которая уступает в мощи.



Дальше будет оппонентка более высокого уровня, которая в предыдущем очном матче обыграла Элину в финале Итогового турнира-2019. Нужно возвращать должок, лучшего времени для этого не найти.

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка одержала третью победу.



В 1/2 финала Свитолина сыграет с лидером мирового рейтинга Эшли Барти. Отметим, что предыдущий раз Элина играла на полуфинальной стадии еще на победном турнире в Страсбурге в сентябре прошлого года.