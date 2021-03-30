Евро под вопросом. Коноплянка выбыл до конца сезона

Игроку на восстановление нужно полтора месяца

  • 30.03.2021 21:05
  • 3525 просмотров
  • 12 комментариев
Евро под вопросом. Коноплянка выбыл до конца сезона
© uaf.ua

По информации главного врача сборной Украины Артура Глущенко, полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка выбыл на полтора месяца.

Игрок покинул расположение национальной команды после травмы задней поверхности бедра.

Если прогноз на восстановление окажется верным, то в нынешнем сезоне УПЛ Коноплянка больше не сыграет. Последний тур чемпионата запланирован на 15 мая.

В итоге опытный игрок рискует остаться вне заявки сборной Украины на Евро-2020.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 30.03.2021 21:54
    0
    Травма,это плохо,но то что наконец его не будем видеть,это мечта многих.Волинь себе потихоньку игрок сраный,на здоровье.Хуух.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2021 21:41
    0
    Если за Коноплянку были заплачены деньги, то крысятничать не будут, подберут его на финал чемпионата Европы,может даже и выпустять на пару минут, как Тимоху в свое время...
    Ссылка
    fabo70
    online
      fabo70, 30.03.2021 21:36
    -1
    https://youtu.be/Uy4X0An70ks - Круто
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 21:32
    +4
    балагуру конечно здоровья, но для сбу будет + если будет играть кто-то с практикой, а не лыбящийся чудак с 1 финтом, который уже и этого не демонстрирует
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    KARABAS55
      KARABAS55, 30.03.2021 21:30
    +2
    Коноплянка продуманный футболист. Зачем бегать, потеть, нервы и силы тратить. Главное бабулеты что-бы платили. Он уже наверное сам понял, что он уже своё отыграл. Уже давно можно было набрать форму, я думаю это его последняя травма в Шахтере.
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    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 21:27
    +1
    все сразу расстроились
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.03.2021 21:26
    0
    Пофоткает затоку
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.03.2021 21:15
    +3
    Шева любить туристів! Так, що візьмуть!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 21:14
    +1
    Це Gay7777 наврочив зі своєю слиною про 21 забитий м'яч Коно за збірну
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 21:12
    +3
    При всём уважении его поезд ушёл...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.03.2021 21:10
    0
    Не успел восстановиться!!!! Ждем новый сезон.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.03.2021 21:09
    +6
    Так часто играл в последнее время , что неясно , как же теперь без него ?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.03.2021 21:09
    +6
    Так часто играл в последнее время , что неясно , как же теперь без него ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 21:32
    +4
    балагуру конечно здоровья, но для сбу будет + если будет играть кто-то с практикой, а не лыбящийся чудак с 1 финтом, который уже и этого не демонстрирует
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.03.2021 21:15
    +3
    Шева любить туристів! Так, що візьмуть!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 21:12
    +3
    При всём уважении его поезд ушёл...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.03.2021 21:30
    +2
    Коноплянка продуманный футболист. Зачем бегать, потеть, нервы и силы тратить. Главное бабулеты что-бы платили. Он уже наверное сам понял, что он уже своё отыграл. Уже давно можно было набрать форму, я думаю это его последняя травма в Шахтере.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 21:27
    +1
    все сразу расстроились
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 21:14
    +1
    Це Gay7777 наврочив зі своєю слиною про 21 забитий м'яч Коно за збірну
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 30.03.2021 21:54
    0
    Травма,это плохо,но то что наконец его не будем видеть,это мечта многих.Волинь себе потихоньку игрок сраный,на здоровье.Хуух.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2021 21:41
    0
    Если за Коноплянку были заплачены деньги, то крысятничать не будут, подберут его на финал чемпионата Европы,может даже и выпустять на пару минут, как Тимоху в свое время...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.03.2021 21:26
    0
    Пофоткает затоку
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.03.2021 21:10
    0
    Не успел восстановиться!!!! Ждем новый сезон.
    Ссылка
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