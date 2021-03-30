Евро под вопросом. Коноплянка выбыл до конца сезона

По информации главного врача сборной Украины Артура Глущенко, полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка выбыл на полтора месяца.
Игрок покинул расположение национальной команды после травмы задней поверхности бедра.
Если прогноз на восстановление окажется верным, то в нынешнем сезоне УПЛ Коноплянка больше не сыграет. Последний тур чемпионата запланирован на 15 мая.
В итоге опытный игрок рискует остаться вне заявки сборной Украины на Евро-2020.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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