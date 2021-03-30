Андрей ШЕВЧЕНКО: «Казахстан играет вторым номером, ожидаем непростой матч»

Наставник сборной Украины высказался о грядущем матче отбора на ЧМ-2022

  • 30.03.2021 17:41
  • 2301 просмотр
  • 29 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Казахстан играет вторым номером, ожидаем непростой матч»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном.

- К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра.

- С учетом того, какие есть проблемы на позиции вингеров, связано ли это с новой тактической схемой команды?
- К каждому сопернику готовимся по разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника.

- Что можете сказать об сборной Казахстана, как к команде? Насколько правда, что с Казахстаном будет играть труднее, чем с Францией, ведь давление будет выше?
- Казахстан  команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача - выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значение, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном.

- Проводятся ли встречи национальной команды с игроками сборной предыдущих годов?
- В сегодняшней ситуации с локдауном это было бы преступление, если бы мы проводили какие-то встречи. Доступ к команде ограничен. Есть порядок.

- После завтрашнего матча, будете ли знать состав, который брать на Евро?
- Что касается Евро, общался с Роберто Манчини, общались на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю его (Манчини), это правильное решение. Мне такие инициативы подходят. Что касается подготовки на Евро, я думаю, что сейчас нет смысла об этом говорить, еще есть время. Однозначный список будет намного расширен, чем количество игроков, которые приехали на сборы.  Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, которые получили травму. Исходя из этого будем делать расширенный лист, а потом заявочный лист.

 

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 30.03.2021 18:54
    -1
    DK1961, 30.03.2021 18:46
    Г...но7777, пишущий под финской аватаркой латинским шрифтом НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (и коверкающий этот язык) - почему опять санитары не уследили?!!
    Da da,eto Miko-Mikolaynen podstavil Ukraiene
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:46
    +1
    Г...но7777, пишущий под финской аватаркой латинским шрифтом НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (и коверкающий этот язык) - почему опять санитары не уследили?!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 18:45
    +1
    Главное отставит схему с 5 защитниками для ответного матча с Францией .
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 30.03.2021 18:44
    0
    Не, ну вы как бы тоже сейчас перегибаете палку! А что Шева должен был сказать? "ЩАС раскатаем на одной ноге казахов, потом боснийцам ПИСТА, вообще вынесём вперёд ногами"???? Вы такой ответ тренера ждёте??? Почитайте комменты тех же тренеров Франции, Англии, Италии, Германии, Бельгии!!! Так никто такой куйни не говорит! Это прессконференция!!! Тут уважительно относятся к любому сопернику!!!!
    По теме 3 или 4 наши должны забить! Злость возьмёт своё!!!
    Ссылка
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 30.03.2021 18:42
    -3
    Da Da,Miko Mikolayneny ne bydet eto o4en xorowo dly Ukraine,į xorowo 4tobi ne bilo Zabaraynena
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 30.03.2021 18:31
    0
    Конечно казахи вторым номером, а какая еще сборная бывшего совка кроме Украины играет в короткий пас расставляясь на чужой половине поля??
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 18:29
    0
    Артем Синявский, 30.03.2021 18:11
    Вроде и сборная нормальная и тренер не плохой, но где сцуко взять хороших, забивных нападающих???
    У нас в УПЛ можно перебрать и найти хороших забивных футболистов, их просто не вызывают в сборную, берут наших по принципу играет в зарубежном клубе значит подходит, те кто раньше играли в СУ сейчас уже по физданным намного уступают нашим новичкам
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 30.03.2021 18:20
    -4
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:18
    +2
    Забарный, а не Заболотный
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:18
    +2
    Забарный, а не Заболотный
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 18:16
    +3
    Павло Бубенко, 30.03.2021 18:11
    Если Шева снова выставит на игру Соболя, Макаренко и Зубкова в придачу с Коваленко - могут вообще проиграть, не говоря уже о ничьей!
    Це гравці ротації, я взагалі не знаю що вони в основі з фінами робили, хоча особливих претензій і немає до жодного з них, але були гравці сильніші за них, і в силу певних обставин маємо що маємо..
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:16
    +1
    Igor Avtoigor, 30.03.2021 18:08
    Козахи попадут под гарячую руку или лучше сказать под гарячую ногу, очень много накопилось у нашей сборной за эти две игры и теперь им будет ой как не легко
    Ты большой оптимист. Посмотрим, если опять шева повыпускает голденбоев-аморалесов-соболей-зубковых-м
    арлосов и т.п. - я не жду ничего хорошего. В противном случае, при нормальном составе может быть и крупная победа.
    Бущан - Караваев, Матвиенко, Кривцов, Заболотный - Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Шапаренко - Яремчук, Довбик
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.03.2021 18:16
    +1
    Нужны красивые, креативные комбинации, техничные удары со средней дистанции, домашние заготовки при стандартах.
    Одним словом креатив, творчество и интеллект.
    Ссылка
    Артем Синявский
    online
      Артем Синявский, 30.03.2021 18:11
    +3
    Вроде и сборная нормальная и тренер не плохой, но где сцуко взять хороших, забивных нападающих???
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 30.03.2021 18:11
    +3
    Если Шева снова выставит на игру Соболя, Макаренко и Зубкова в придачу с Коваленко - могут вообще проиграть, не говоря уже о ничьей!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 18:10
    +1
    Я сподіваюсь Шевченко зробить правильні висновки після гри з фінами і ми побачимо іншу тактику і схему гри. І ще хочеться щоб він доніс гравцям основний месседж - "Після того як забьють казахам гол не потрібно як дурному псу висолопивши язика і з розпливчастою посмішкою радіти хвостиком помахуючи, бо дадуть копняка одразу! вже маємо досвід неприємний. А ще більше зосередитись на контролі м'яча і зіграти не на 100%, а на 150-200% своїх можливостей, щоб закріпити результат. І гра йде до свистка, потім радійте, ходіть по полю пішки скільки душа забажає..
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 18:08
    0
    Козахи попадут под гарячую руку или лучше сказать под гарячую ногу, очень много накопилось у нашей сборной за эти две игры и теперь им будет ой как не легко
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 30.03.2021 18:08
    +2
    5 захисників треба виставити обов'язково, і Зубкова з Макаренком не забудь поставить
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.03.2021 18:07
    -1
    У казахов они не выиграют.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 18:06
    0
    А Я думаю что наши забьют 4-5 мячей
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 17:56
    +6
    с финнами ничья, с казахами непросто ... мы точно на мундиаль собрались? А то с такими соперниками если уже сложности, то что ж там делать ... а еще боснийцы с куда более классным составом будут
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2021 17:50
    +5
    Даже с казахами уже ожидают непростой матч,с такими командами должны быть простые матчи,по крайней мере дома
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 18:16
    +3
    Павло Бубенко, 30.03.2021 18:11
    Если Шева снова выставит на игру Соболя, Макаренко и Зубкова в придачу с Коваленко - могут вообще проиграть, не говоря уже о ничьей!
    Це гравці ротації, я взагалі не знаю що вони в основі з фінами робили, хоча особливих претензій і немає до жодного з них, але були гравці сильніші за них, і в силу певних обставин маємо що маємо..
    Ссылка
    Артем Синявский
    online
      Артем Синявский, 30.03.2021 18:11
    +3
    Вроде и сборная нормальная и тренер не плохой, но где сцуко взять хороших, забивных нападающих???
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 30.03.2021 18:11
    +3
    Если Шева снова выставит на игру Соболя, Макаренко и Зубкова в придачу с Коваленко - могут вообще проиграть, не говоря уже о ничьей!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 17:55
    +3
    Удачи сборной !
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:18
    +2
    Забарный, а не Заболотный
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:18
    +2
    Забарный, а не Заболотный
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 30.03.2021 18:08
    +2
    5 захисників треба виставити обов'язково, і Зубкова з Макаренком не забудь поставить
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 30.03.2021 18:00
    +2
    Моя ставка: 3:0
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 17:58
    +2
    тут все просто-если дома не выигрывают у казахов-то турнир для нас можно считать закрытым
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 30.03.2021 17:56
    +2
    Нужно поставить 5 защитников обязательно, бо будет непростой матч очень енпростой
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:46
    +1
    Г...но7777, пишущий под финской аватаркой латинским шрифтом НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (и коверкающий этот язык) - почему опять санитары не уследили?!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 18:45
    +1
    Главное отставит схему с 5 защитниками для ответного матча с Францией .
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.03.2021 18:16
    +1
    Igor Avtoigor, 30.03.2021 18:08
    Козахи попадут под гарячую руку или лучше сказать под гарячую ногу, очень много накопилось у нашей сборной за эти две игры и теперь им будет ой как не легко
    Ты большой оптимист. Посмотрим, если опять шева повыпускает голденбоев-аморалесов-соболей-зубковых-м
    арлосов и т.п. - я не жду ничего хорошего. В противном случае, при нормальном составе может быть и крупная победа.
    Бущан - Караваев, Матвиенко, Кривцов, Заболотный - Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Шапаренко - Яремчук, Довбик
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.03.2021 18:16
    +1
    Нужны красивые, креативные комбинации, техничные удары со средней дистанции, домашние заготовки при стандартах.
    Одним словом креатив, творчество и интеллект.
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 18:10
    +1
    Я сподіваюсь Шевченко зробить правильні висновки після гри з фінами і ми побачимо іншу тактику і схему гри. І ще хочеться щоб він доніс гравцям основний месседж - "Після того як забьють казахам гол не потрібно як дурному псу висолопивши язика і з розпливчастою посмішкою радіти хвостиком помахуючи, бо дадуть копняка одразу! вже маємо досвід неприємний. А ще більше зосередитись на контролі м'яча і зіграти не на 100%, а на 150-200% своїх можливостей, щоб закріпити результат. І гра йде до свистка, потім радійте, ходіть по полю пішки скільки душа забажає..
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 30.03.2021 18:44
    0
    Не, ну вы как бы тоже сейчас перегибаете палку! А что Шева должен был сказать? "ЩАС раскатаем на одной ноге казахов, потом боснийцам ПИСТА, вообще вынесём вперёд ногами"???? Вы такой ответ тренера ждёте??? Почитайте комменты тех же тренеров Франции, Англии, Италии, Германии, Бельгии!!! Так никто такой куйни не говорит! Это прессконференция!!! Тут уважительно относятся к любому сопернику!!!!
    По теме 3 или 4 наши должны забить! Злость возьмёт своё!!!
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 30.03.2021 18:31
    0
    Конечно казахи вторым номером, а какая еще сборная бывшего совка кроме Украины играет в короткий пас расставляясь на чужой половине поля??
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 18:29
    0
    Артем Синявский, 30.03.2021 18:11
    Вроде и сборная нормальная и тренер не плохой, но где сцуко взять хороших, забивных нападающих???
    У нас в УПЛ можно перебрать и найти хороших забивных футболистов, их просто не вызывают в сборную, берут наших по принципу играет в зарубежном клубе значит подходит, те кто раньше играли в СУ сейчас уже по физданным намного уступают нашим новичкам
    Ссылка
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