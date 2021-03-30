Андрей ШЕВЧЕНКО: «Казахстан играет вторым номером, ожидаем непростой матч»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном.

- К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра.

- С учетом того, какие есть проблемы на позиции вингеров, связано ли это с новой тактической схемой команды?

- К каждому сопернику готовимся по разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника.

- Что можете сказать об сборной Казахстана, как к команде? Насколько правда, что с Казахстаном будет играть труднее, чем с Францией, ведь давление будет выше?

- Казахстан команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача - выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значение, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном.

- Проводятся ли встречи национальной команды с игроками сборной предыдущих годов?

- В сегодняшней ситуации с локдауном это было бы преступление, если бы мы проводили какие-то встречи. Доступ к команде ограничен. Есть порядок.

- После завтрашнего матча, будете ли знать состав, который брать на Евро?

- Что касается Евро, общался с Роберто Манчини, общались на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю его (Манчини), это правильное решение. Мне такие инициативы подходят. Что касается подготовки на Евро, я думаю, что сейчас нет смысла об этом говорить, еще есть время. Однозначный список будет намного расширен, чем количество игроков, которые приехали на сборы. Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, которые получили травму. Исходя из этого будем делать расширенный лист, а потом заявочный лист.