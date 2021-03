Юрген КЛОПП о травме Патрисиу: «Это было ужасно, я в шоке»

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Во время матча вратарь Руй Патрисиу получил серьезную травму головы и потерял сознание. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму игрока команды соперника.

«Это было ужасно. Я говорил с сотрудниками «Вулверхэмптона», они говорят, что с голкипером все в порядке. Я в шоке», - сказал Клопп.

Really hope Rui Patricio is okay, took quite the whack off Coady there. pic.twitter.com/Ju0rdzKKSE