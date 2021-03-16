28-й тур
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрген КЛОПП о травме Патрисиу: «Это было ужасно, я в шоке»

Вратарь «Вулверхэмптона» жестко столкнулся с одноклубником

  • 16.03.2021 03:48
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Юрген КЛОПП о травме Патрисиу: «Это было ужасно, я в шоке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Во время матча вратарь Руй Патрисиу получил серьезную травму головы и потерял сознание. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму игрока команды соперника.

«Это было ужасно. Я говорил с сотрудниками «Вулверхэмптона», они говорят, что с голкипером все в порядке.  Я в шоке», - сказал Клопп.

События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Источник — Sky Sports

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