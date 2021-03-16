Юрген КЛОПП о травме Патрисиу: «Это было ужасно, я в шоке»

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Во время матча вратарь Руй Патрисиу получил серьезную травму головы и потерял сознание. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму игрока команды соперника.
«Это было ужасно. Я говорил с сотрудниками «Вулверхэмптона», они говорят, что с голкипером все в порядке. Я в шоке», - сказал Клопп.
Really hope Rui Patricio is okay, took quite the whack off Coady there. pic.twitter.com/Ju0rdzKKSE— Kyle Lord (@kyle_lord2) March 15, 2021
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.