Переиграли 18 минут. Ливерпуль вымучил победу над Вулверхэмптоном

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте матча забил Диогу Жота.
На 88-й минуте встречи тяжелую травму получил голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу, который не смог продолжить игру. Вратарь столкнулся с игроком своей же команды Конором Коди.
В итоге, ко второму тайму было добавлено целых 18 минут.
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1
Гол: Диогу Жота, 45
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу (Радди, 90), Кастро, Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Коди, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 76), Боли, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 70).
«Ливерпуль»: Алиссон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Мане, Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Фабиньо, Салах, Вейналдум (Милнер, 67).
Предупреждения: Рубен Невеш (37), Тиаго Алькантара (42), Саисс (52).
Источник — Sport.ua
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