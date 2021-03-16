28-й тур
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Переиграли 18 минут. Ливерпуль вымучил победу над Вулверхэмптоном

Голкипер «волков» Руй Патрисиу получил тяжелую травму

  • 16.03.2021 00:07
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Переиграли 18 минут. Ливерпуль вымучил победу над Вулверхэмптоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте матча забил Диогу Жота.

На 88-й минуте встречи тяжелую травму получил голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу, который не смог продолжить игру. Вратарь столкнулся с игроком своей же команды Конором Коди.

В итоге, ко второму тайму было добавлено целых 18 минут.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1
Гол: Диогу Жота, 45

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу (Радди, 90), Кастро, Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Коди, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 76), Боли, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 70).
«Ливерпуль»: Алиссон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Мане, Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Фабиньо, Салах, Вейналдум (Милнер, 67).
Предупреждения: Рубен Невеш (37), Тиаго Алькантара (42), Саисс (52).

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Источник — Sport.ua

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