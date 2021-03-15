В понедельник, 15-го марта, в Вулверхэмптоне, на стадионе «Молинью» в рамках матча 28-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра Крейга Поусона прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Вулверхэмптон»

«Волки» продолжают быть крепким середняком английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» имеет в своем активе 35 очков и перед этим туром занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом туре команда Нуну Эшпириту Санту сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0). До этого было поражение от «Манчестер Сити» (1:4) и ничья с «Ньюкаслом» (1:1). Последняя победа «бродяг» датирована 19 февраля, когда они в родных стенах переиграли «Лидс» (1:0). В итоге команда из Вулверхэмптона особо ни на что не претендует в этом сезоне – до еврокубков далеко, до зоны вылета тоже далеко, поэтому можно сделать вывод, что «волки» могут спокойно доигрывать сезон.

Конечно, подопечные Эшпириту Санту является явными аутсайдерами этого противостояния, однако есть у них и преимущество. Это свежесть. «Вулверхэмптон» провел последнюю игру еще 6 марта, в то время как «Ливерпуль» среди недели играл в Лиге чемпионов. «Волки» продолжают борьбу только в чемпионате страны, что тоже может быть им на руку.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы – однозначные фавориты матча. Команда Юргена Клоппа, несмотря на неутешительные результаты в прошлых турах, все еще остается претендентом на место в первой тройке. Сейчас «Ливерпуль» имеет в своем активе 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от четвертого «Челси» (от зоны Лиги чемпионов) составляет уже семь очков, поэтому каждый матч для «красных» сейчас на вес золота. В последних семи матчах АПЛ «Ливерпуль» проиграл шесть раз. Чемпион Англии уступил «Брайтону», «Манчестер Сити», «Лестеру», «Эвертону», «Челси» и «Фулхэму». При этом, он победил только один раз, переиграв «Шеффилд».

А вот в Лиге чемпионов дела у «Ливерпуля» идут отлично. Среди недели мерсисайдцы уверенно во второй раз переиграли немецкий «Лейпциг» и вышли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Старого Света. Конечно, подопечные Клоппа будут всеми силами пытаться хорошо выступать на двух фронтах, но вполне может быть и такое, что в итоге команда останется без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Несмотря на плохие результаты в чемпионате, руководство клуба выражает полную поддержку Юргену Клоппу и не собирается его увольнять. Это должно вселять оптимизм и наставнику, и футболистам, но если на что-то рассчитывать, то больше терять очки нельзя.

История встреч

107 матчей, 54 победы «Ливерпуля», 36 викторий «Вулверхэмптона» и 17 ничьих – такие показатели команд в личных встречах.

В первом круге «Ливерпуль» в родных стенах разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0. В матчах последнего тура мерсисайдцы дома проиграли «Фулхэму» (0:1), а «волки» сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0).

Ориентировочные составы:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Сесс, Коуди, Семеду, Невеш, Моутинью, Джонни, Нету, Траоре, Виллиан Хосе.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Кабак, Филлипс, Александр-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане, Жота.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.74 по линии Parimatch.

15 марта, понедельник