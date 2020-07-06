ВИДЕО. Десять лет дикой пушке ван Бронкхорста в ворота Уругвая

Капитан сборной Нидерландов забил в концовке карьеры невероятный гол

  • 06.07.2020 20:45
  • 1771 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Десять лет дикой пушке ван Бронкхорста в ворота Уругвая
© ФИФА. Джованни ван Бронкхорст

6 июля 2010 года в Кейптауне был сыгран первый полуфинал ЧМ-2010 по футболу.

Сборная Нидерландов обыграла Уругвай со счетом 3:2, а первым счет открыл капитан «оранжевых» Джованни ван Бронкхорст.

Удар на тот момент 35-летнего ветерана оказался невероятно сильным и точным, Фернандо Муслера был бессилен.

Напомним, что финал против Испании (0:1) стал для ван Бронкхорста последним матчем в карьере.

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Источник — ФИФА

(4 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 06.07.2020 22:13
    0
    Той гол реально запам'ятався на чемпіонаті певно найбільше, вувузели-вувузели
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 06.07.2020 22:13
    0
    Той гол реально запам'ятався на чемпіонаті певно найбільше, вувузели-вувузели
    Ссылка
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