ВИДЕО. Десять лет дикой пушке ван Бронкхорста в ворота Уругвая

6 июля 2010 года в Кейптауне был сыгран первый полуфинал ЧМ-2010 по футболу.
Сборная Нидерландов обыграла Уругвай со счетом 3:2, а первым счет открыл капитан «оранжевых» Джованни ван Бронкхорст.
Удар на тот момент 35-летнего ветерана оказался невероятно сильным и точным, Фернандо Муслера был бессилен.
Напомним, что финал против Испании (0:1) стал для ван Бронкхорста последним матчем в карьере.
🇳🇱🚀🤯— FIFA.com (@FIFAcom) July 6, 2020
📅 10 years ago today, @The_real_Gio did this to open the scoring in a #WorldCup semi-final 💥#OnThisDay | @OnsOranje pic.twitter.com/RL5EOV3Laa
Источник — ФИФА
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