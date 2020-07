ВИДЕО. Десять лет дикой пушке ван Бронкхорста в ворота Уругвая

6 июля 2010 года в Кейптауне был сыгран первый полуфинал ЧМ-2010 по футболу.

Сборная Нидерландов обыграла Уругвай со счетом 3:2, а первым счет открыл капитан «оранжевых» Джованни ван Бронкхорст.

Удар на тот момент 35-летнего ветерана оказался невероятно сильным и точным, Фернандо Муслера был бессилен.

Напомним, что финал против Испании (0:1) стал для ван Бронкхорста последним матчем в карьере.

