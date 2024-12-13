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  4. «Поздравляю тебя, Шева!» Ребров обратился к нынешнему главе УАФ
Италия
13 декабря 2024, 15:36 |
658
1

«Поздравляю тебя, Шева!» Ребров обратился к нынешнему главе УАФ

Сергей Ребров поздравил своего друга

13 декабря 2024, 15:36 |
658
1
«Поздравляю тебя, Шева!» Ребров обратился к нынешнему главе УАФ
УАФ. Шевченко и Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-й годовщиной получения «Золотого Мяча».

«Я уверен, что твоя история вдохновляет многих детей играть в футбол бороться за новый «Золотой мяч» для Украины! Приветствую тебя, Шева! – сказал Ребров.

Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступая за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.

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Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Милан
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Це такий стид і безглуздя на фоні війни…
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