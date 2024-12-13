«Поздравляю тебя, Шева!» Ребров обратился к нынешнему главе УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-й годовщиной получения «Золотого Мяча».

«Я уверен, что твоя история вдохновляет многих детей играть в футбол бороться за новый «Золотой мяч» для Украины! Приветствую тебя, Шева! – сказал Ребров.

Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступая за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.