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  4. Александр УСИК: «Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!»
Италия
13 декабря 2024, 14:48 |
1426
2

Александр УСИК: «Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!»

Боксер поздравил легенду украинского футбола

13 декабря 2024, 14:48 |
1426
2
Александр УСИК: «Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!»
Instagram. Усик и Шевченко

Украинский боксер Александр Усик поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-летием получения «Золотого Мяча».

«Андрей Николаевич, ты наша гордость! Наша легенда! Ты наш золотой! Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!» – приводит слова Усика пресс-служба УАФ.

Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступав за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.

Ранее сообщалось, что Александр Усик завершил подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Реванш запланирован в ночь с 21 на 22 декабря. Бой состоится в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Андрей Шевченко Золотой мяч Украинская ассоциация футбола Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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contr
Усик - зроби подарунок під Новий Рік ! Нехай порвуться пердаки в кацапів заодно ☝️
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+2
Insider
Справжні козаки
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+2
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