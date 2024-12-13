Александр УСИК: «Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!»

Украинский боксер Александр Усик поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-летием получения «Золотого Мяча».

«Андрей Николаевич, ты наша гордость! Наша легенда! Ты наш золотой! Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!» – приводит слова Усика пресс-служба УАФ.

Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступав за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.

Ранее сообщалось, что Александр Усик завершил подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Реванш запланирован в ночь с 21 на 22 декабря. Бой состоится в Саудовской Аравии.