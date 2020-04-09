ВИДЕО. Ровно 7 лет назад. Легендарный камбэк Боруссии Дортмунд в ЛЧ

Ровно 7 лет назад, 9 апреля 2013 года, «Боруссия» Дортмунд в четвертьфинале Лиги чемпионов в драматическом стиле прошла «Малагу».
После ничьи 0:0 в Испании «Боруссия» дома к 91-й минуте уступала 1:2, но сумела забить два необходимых гола и пройти дальше.
Вашему вниманию видео победного гола Фелипе Сантаны:
#OTD in 2013:— DW Sports (@dw_sports) April 9, 2020
🏟️ Westfalenstadion, Dortmund
🏆 Champions League (QF)
⚽️ 2-2 (Malaga lead on away goals ...)
⏱️ 90+3'
🏃♂️ Felipe Santana
Where were you?@BVB #UCLpic.twitter.com/JOmVqu7p59
Источник — Twitter
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