ВИДЕО. Ровно 7 лет назад. Легендарный камбэк Боруссии Дортмунд в ЛЧ

Ровно 7 лет назад, 9 апреля 2013 года, «Боруссия» Дортмунд в четвертьфинале Лиги чемпионов в драматическом стиле прошла «Малагу».

После ничьи 0:0 в Испании «Боруссия» дома к 91-й минуте уступала 1:2, но сумела забить два необходимых гола и пройти дальше.

Вашему вниманию видео победного гола Фелипе Сантаны: