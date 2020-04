ВИДЕО. Ровно 7 лет назад. Легендарный камбэк Боруссии Дортмунд в ЛЧ

Ровно 7 лет назад, 9 апреля 2013 года, «Боруссия» Дортмунд в четвертьфинале Лиги чемпионов в драматическом стиле прошла «Малагу».

После ничьи 0:0 в Испании «Боруссия» дома к 91-й минуте уступала 1:2, но сумела забить два необходимых гола и пройти дальше.

Вашему вниманию видео победного гола Фелипе Сантаны:

#OTD in 2013:



🏟️ Westfalenstadion, Dortmund

🏆 Champions League (QF)

⚽️ 2-2 (Malaga lead on away goals ...)

⏱️ 90+3'

🏃‍♂️ Felipe Santana



Where were you?@BVB #UCLpic.twitter.com/JOmVqu7p59