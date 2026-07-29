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29 июля 2026, 10:23 | Обновлено 29 июля 2026, 11:05
1008
0

Спарринг Лунина, назначения Зидана и Манчини, Инфантино хочет продать ЧМ

Главные новости за 28 июля на Sport.ua

29 июля 2026, 10:23 | Обновлено 29 июля 2026, 11:05
1008
0
Спарринг Лунина, назначения Зидана и Манчини, Инфантино хочет продать ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 июля.

1A. Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Голы забили Вальверде, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, плюс автогол

1B. Таловеров сыграл против Миколенко. Сток Сити в спарринге победил Эвертон
Единственный гол на 59-й минуте забил Гебриэл Келли

2A. Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
В этот вечер в нескольких парах прошли матчи 2-го квалификационного раунда

2B. Проклятие Туна не сработало. Динамо Загреб совершило суперкамбек в Q2 ЛЧ
Хорватская команда отыграла два мяча и победила в овертайме

3A. Лига конференций Q2. За один вечер – три овертайма и одна серия пенальти
Вечером ЦСКА 1948 София и Дрита вышли в третий раунд квалификации ЛК

3B. Гол экс-игрока Вереса в овертайме вывел его клуб в Q3 Лиги конференций
Бразилец Яго Сикейра забил за Ригу в поединке против македонского Вардара

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан заменил Дешама и возглавил сборную Франции
Федерация футбола Франции объявила о начале сотрудничества с легендой

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер сборной Италии
Роберто Манчини вернулся на пост наставника Скуадры Адзурры

5A. Бомба в мире футбола. Инфантино хочет продать чемпионат мира, а УЕФА против
Сумма сделки по продаже долей ЧМ частным инвесторам оценивается в €17 млрд

5B. Кто выйдет в евроосень? Аналитики обновили прогнозный посев в еврокубках
Эксперты не прогнозируют увидеть Динамо, ЛНЗ, Полесье в основе ЛЕ или ЛК

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Харьков усилился защитником, игравшим за Лос-Анджелес
Артем Смоляков возвращается в Украину после 1,5 года в MLS

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Левый Берег подписал сенегальского форварда
Папе Малик Фалл стал новичком команды УПЛ, ранее играл за Мидтьюлланд

7A. Стародубцева проиграла экс-третьей ракетке на турнире WTA 250 в Мемфисе
Юлия в трех сетах уступила Слоан Стивенс в матче 1/16 финала

7B. Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Румынии
В первом раунде в Тыргу-Муреш Анастасия выбила Селену Яничиевич

7C. Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Елизавета прошла отбор в Тыргу-Муреш, а в 1/16 финала выбила Спитери

8. Дабл-дабл Татунчака не спас. Сборная Украины U-18 уступила Исландии
Команда Олега Шевченко – по-прежнему без побед на ЧЕ по баскетболу U-18

9. Ронни О'Салливан вылетел из Шанхай Мастерс, Джадд Трамп вышел в 1/4 финала
Кайрен Уилсон обыграл Ракету на престижном снукерном турнире в Китае

10. Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
О ситуации, с которой украинский вингер столкнулся в испанской Жироне

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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