Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Елизавета прошла отбор к соревнованиям в Тыргу-Муреш, а в 1/16 финала выбила Спитери
19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 450) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Тыргу-Муреш, Румыния.
Котляр стартовала с квалификации и на своем пути прошла Алессандру Маццолу (Италия, WTA 388), Андрею Пришакариу (Румыния, WTA 467) и Далилу Спитери (Италия, WTA 341).
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Победа над Спитери в 1/16 финала стала для Елизаветы первой за четыре поединка в основной сетке соревнований категории WTA 125.
Во втором круге Котляр поборется с Мией Ристич (Сербия, WTA 224), которая на старте турнира выбила вторую сеяную Дарью Семенистую.
Помимо Котляр, Украину в Тыргу-Муреш также представит Анастасия Соболева (WTA 196). Соболева в 1/16 финала встретится с Селеной Яничиевич (Франция, WTA 240).
Соболева и Котляр находятся в одной четверти турнирной сетки и могут пересечься друг с другом в четвертьфинале.
Результаты Котляр на турнире WTA 125 в Тыргу-Муреш:
- Q1: Елизавета Котляр – Алессандра Маццола [7] – 5:7, 6:2, 6:2
- Q2: Елизавета Котляр – Андрея Пришакариу – 6:4, 6:0
- R1: Елизавета Котляр [Q] – Далила Спитери – 5:7, 6:3, 6:2
- R2: Елизавета Котляр [Q] – Мия Ристич
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