Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125

19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 450) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Тыргу-Муреш, Румыния.

Котляр стартовала с квалификации и на своем пути прошла Алессандру Маццолу (Италия, WTA 388), Андрею Пришакариу (Румыния, WTA 467) и Далилу Спитери (Италия, WTA 341).

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Победа над Спитери в 1/16 финала стала для Елизаветы первой за четыре поединка в основной сетке соревнований категории WTA 125.

Во втором круге Котляр поборется с Мией Ристич (Сербия, WTA 224), которая на старте турнира выбила вторую сеяную Дарью Семенистую.

Помимо Котляр, Украину в Тыргу-Муреш также представит Анастасия Соболева (WTA 196). Соболева в 1/16 финала встретится с Селеной Яничиевич (Франция, WTA 240).

Соболева и Котляр находятся в одной четверти турнирной сетки и могут пересечься друг с другом в четвертьфинале.

Результаты Котляр на турнире WTA 125 в Тыргу-Муреш: