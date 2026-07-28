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WTA
28 июля 2026, 13:50 | Обновлено 28 июля 2026, 14:16
213
3

Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125

Елизавета прошла отбор к соревнованиям в Тыргу-Муреш, а в 1/16 финала выбила Спитери

28 июля 2026, 13:50 | Обновлено 28 июля 2026, 14:16
213
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Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
WTA. Елизавета Котляр
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19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 450) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Тыргу-Муреш, Румыния.

Котляр стартовала с квалификации и на своем пути прошла Алессандру Маццолу (Италия, WTA 388), Андрею Пришакариу (Румыния, WTA 467) и Далилу Спитери (Италия, WTA 341).

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Победа над Спитери в 1/16 финала стала для Елизаветы первой за четыре поединка в основной сетке соревнований категории WTA 125.

Во втором круге Котляр поборется с Мией Ристич (Сербия, WTA 224), которая на старте турнира выбила вторую сеяную Дарью Семенистую.

Помимо Котляр, Украину в Тыргу-Муреш также представит Анастасия Соболева (WTA 196). Соболева в 1/16 финала встретится с Селеной Яничиевич (Франция, WTA 240).

Соболева и Котляр находятся в одной четверти турнирной сетки и могут пересечься друг с другом в четвертьфинале.

Результаты Котляр на турнире WTA 125 в Тыргу-Муреш:

  • Q1: Елизавета Котляр – Алессандра Маццола [7] – 5:7, 6:2, 6:2
  • Q2: Елизавета Котляр – Андрея Пришакариу – 6:4, 6:0
  • R1: Елизавета Котляр [Q] – Далила Спитери – 5:7, 6:3, 6:2
  • R2: Елизавета Котляр [Q] – Мия Ристич
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Елизавета Котляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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А ще коли в коментах долучаться місцеві хейтера, це означатиме що вже людина десь на шляху до сотні 
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Вітаємо Єлизавету з дебютною перемогою в основі! 
Успіхів далі!
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Молодець!
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