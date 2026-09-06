Котляр не смогла доиграть матч квалификации турнира WTA 125 в Монтре
Елизавета снялась с поединка против Эльзы Бонелли в 1-м раунде отбора
Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла доиграть стартовый матч квалификации грунтового турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.
В первом раунде отбора украинка вышла на корт против Эльзы Бонелли (WTA 928). После семи геймов стартовой партии Котляр снялась с поединка.
WTA 125 Монтре. Квалификация
Эльза Бонелли (Швейцария) [WC] – Елизавета Котляр (Украина) [6] – 5:2, RET., Котляр
Котляр отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с бедром.
В основной сетке швейцарских соревнований заявлена украинка Анастасия Соболева.
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