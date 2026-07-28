Бомба в мире футбола. Инфантино хочет продать чемпионат мира, а УЕФА против

В эти дни разорвалась настоящая бомба в мире футбола. По информации The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли чемпионата мира частным инвесторам. Он якобы должен стать своеобразным комиссаром новой компании. Эта идея, о которой сообщило The Times, вызвала единодушную и жесткую реакцию со стороны УЕФА.

УЕФА (Европейский футбольный союз), который возглавляет Александер Чеферин, заявил, что такое предложение, которое рассматривает Инфантино, «переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны пересекать». В УЕФА не остались в стороне и направили серьезное предупреждение всем футбольным структурам.

«УЕФА очень серьезно относится к этому вопросу. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации и все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее этого вида спорта. Душа и управление футболом – это не активы для торговли, особенно когда нет никакой прозрачности относительно того, кто получает экономическую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», – говорится в срочном заявлении УЕФА из-за серьезности информации, опубликованной The Times.

По этим данным, Инфантино якобы рассматривает возможность продажи долей чемпионата мира частным инвесторам. Это должно произойти через новую компанию, которая недавно была создана. Английские СМИ даже утверждают, что уже были подписаны предварительные соглашения относительно операции, которая может оцениваться более чем в 17 млрд евро.

ФИФА сохранит контрольный пакет акций, а частные инвесторы смогут приобрести миноритарные доли на миллиарды евро. Процесс будет проходить при участии банка JP Morgan, а Дональда Трампа уже консультировали относительно этой процедуры.

The Times отмечает, что после завершения президентского срока в ФИФА в 2031 году Инфантино может стать руководителем новой структуры. Английские СМИ сообщают, что высокопоставленные чиновники ФИФА обсуждали соглашение, которое будет предусматривать доли для 211 федераций-членов, хотя детали предложения пока не раскрываются.

Этот процесс также может предусматривать расширение чемпионата мира с 48 до 64 команд. Кроме того, рассматривается возможность проведения турнира не каждые четыре года, а чаще.

ФИФА сообщила, что перед окончательным одобрением 211 ассоциациями-членами, в соответствии со своим мандатом, изучает возможность объединения коммерческих прав ФИФА – которые включают трансляции, спонсорство, продажу билетов и лицензии – с операционным управлением турнирами ФИФА (в частности чемпионатом мира) путем создания FIFA Forward Enterprise (FFE).

Начат процесс консультаций после получения предложения, которое имеет целью максимально использовать потенциал телевизионных прав и спонсорских возможностей ФИФА во всех мужских, женских и юношеских футбольных турнирах.

В рамках Инициативы быстрого финансирования (FFE) ФИФА создаст Программу быстрого финансирования ФИФА (FFFP) – необязательный механизм, который позволит федерациям получить дополнительное финансирование для развития. Это откроет новые возможности для таких проектов, как стадионы, национальные тренировочные центры и другая долгосрочная инфраструктура, которая иначе была бы недоступна в рамках одного цикла развития.

ФИФА предложит каждой из 211 ассоциаций возможность принять участие в FFFP и получить до 20 млн долларов одноразового финансирования. Участие будет полностью добровольным, и ни одна федерация не будет обязана присоединяться. В заявлении ФИФА подтверждается: «Подобно другим руководящим спортивным организациям, которые создают отдельные коммерческие структуры, ФИФА пригласит третьих лиц осуществить миноритарные инвестиции без права контроля в FFE».

Такие инвесторы будут выбираться по четко определенным стратегическим, управленческим и долгосрочным критериям. Они будут представлять географически разнообразную группу, отражающую глобальную природу футбола, и выступать в качестве долгосрочных миноритарных партнеров, которые могут предоставить капитал и коммерческую экспертизу для поддержки миссии ФИФА по развитию мирового футбола.

ФИФА сохранит полный контроль над FFE благодаря большинству представителей в совете директоров и исключительному праву принимать решения относительно управления футболом, соревнований, международного календаря матчей, а также всех регуляторных и спортивных вопросов. Хотя ФИФА обычно создает дочерние структуры для отдельных проектов самостоятельно, на этот раз организация привлекает федерации-члены и Совет ФИФА из-за стратегической важности вопроса.

В соответствии с демократическими процессами ФИФА, администрация запустит новую структуру только при условии, если большинство федераций-членов ее поддержат, а Совет ФИФА одобрит необходимые регуляторные изменения.

При условии окончательных договоренностей и необходимых согласований ожидается, что Thrive Eternal, холдинговая компания постоянного капитала, возглавит группу предложенных инвесторов FFE. Грег Маффей, генеральный директор BANN Ventures и бывший президент и генеральный директор Liberty Media во время приобретения и владения Формулой-1, был ключевым бизнес-консультантом и в дальнейшем будет участвовать в создании FFE на следующем этапе.

Подготовлено по материалам: FIFA, UEFA, AS, The Times