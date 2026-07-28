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Франция
28 июля 2026, 12:12 | Обновлено 28 июля 2026, 12:18
759
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ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан заменил Дешама и возглавил сборную Франции

Федерация футбола Франции объявила о начале сотрудничества с легендой мирового футбола

28 июля 2026, 12:12 | Обновлено 28 июля 2026, 12:18
759
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ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан заменил Дешама и возглавил сборную Франции
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Легенда мирового футбола, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

Известный 54-летний тренер будет готовить команду к чемпионату Европы-2028 и чемпионату мира, который состоится в 2030 году. Зидан вернется к тренерской работе после длительного перерыва.

Зидан станет 18-м тренером в истории сборной Франции, сменив на этой должности Дидье Дешама. Новый тренер официально приступит к своим обязанностям 1 августа и будет руководить национальной командой, начиная с турнира Лиги наций.

Затем он будет курировать отборочные матчи Евро-2028, Лигу наций 2028/29 и отборочные матчи чемпионата мира 2030 года. Зидан объявит состав тренерского штаба в начале сентября.

«Я часто говорил: нет ничего важнее, чем сборная Франции. Поэтому для меня большая радость и, конечно же, огромная гордость стать тренером этой сборной.

Это также и большая ответственность. Я хочу поблагодарить президента Филиппа Диалло, Исполнительный комитет и Французскую футбольную федерацию за оказанное доверие и отметить четырнадцать лет работы Дидье и его штаба.

Сегодня я также хочу выразить особую благодарность всем моим тренерам. Само собой разумеется, у меня большие амбиции в отношении сборной Франции!» – сообщил Зинедин.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который специалист покинул в июне 2021 года. С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Зинедин заменит во главе сборной Франции Дидье Дешама, который потерпел поражение в полуфинале чемпионата мира, где Les Bleus не сумели одолеть Испанию (0:2).

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Николай Тытюк Источник: Федерация футбола Франции
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Комментарии 1
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надовго розпланували... Пригадую, стільки ж планували Платіні і після нього Ульє. Але обставини виявилися сильніші навіть за Платіні та Ульє.
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