Лига конференций Q2. За один вечер – три овертайма и одна серия пенальти
Вечером ЦСКА 1948 София и Дрита вышли в третий раунд квалификации ЛК
Вечером 28 июля прошли матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.
В 4 парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.
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За один вечер в 4 матчах болельщики увидели три овертайма и одну серию пенальти.
Вечером ЦСКА 1948 София и Дрита вышли в третий раунд квалификации ЛК.
Болгарская команда в серии пенальти переиграла Спартак Трнава (0:0, пен. 5:3, после 0:0 в первой игре)
Косовская Дрита в овертайме переиграла Флориану из Мальты (2:1 д.в. после 1:1 в первой игре)
Ранее также вышли в Q3 Лиги конференций команды Рига (в овертайме против Вардара) и Аполлон Лимассол (второй раз победив Дилу из Гори).
🏆 Лига конференций 2026/27
Квалификация Q2. Ответные матчи, 28 июля 2026
ЦСКА 1948 София (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:0 (пен. 5:3)
[первая игра – 0:0]
Дрита (Косово) – Флориана (Мальта) – 2:1 д.в.
[первая игра – 1:1]
Голы: Йорго Пеллумби, 88, Кауан, 91 (автогол) – Пол Мбонг, 40
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