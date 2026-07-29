Лига конференций Q2. За один вечер – три овертайма и одна серия пенальти

Вечером 28 июля прошли матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В 4 парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

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За один вечер в 4 матчах болельщики увидели три овертайма и одну серию пенальти.

Вечером ЦСКА 1948 София и Дрита вышли в третий раунд квалификации ЛК.

Болгарская команда в серии пенальти переиграла Спартак Трнава (0:0, пен. 5:3, после 0:0 в первой игре)

Косовская Дрита в овертайме переиграла Флориану из Мальты (2:1 д.в. после 1:1 в первой игре)

Ранее также вышли в Q3 Лиги конференций команды Рига (в овертайме против Вардара) и Аполлон Лимассол (второй раз победив Дилу из Гори).

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28 июля 2026

ЦСКА 1948 София (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:0 (пен. 5:3)

[первая игра – 0:0]

Дрита (Косово) – Флориана (Мальта) – 2:1 д.в.

[первая игра – 1:1]

Голы: Йорго Пеллумби, 88, Кауан, 91 (автогол) – Пол Мбонг, 40

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