Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол экс-игрока Вереса в овертайме вывел его клуб в Q3 Лиги конференций
Лига конференций
Проходит дальше Аполлон Лимасол
28.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:0 3 : 0
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 июля 2026, 22:57 | Обновлено 28 июля 2026, 23:00
281
0

Гол экс-игрока Вереса в овертайме вывел его клуб в Q3 Лиги конференций

Бразилец Яго Сикейра забил за Ригу в поединке против македонского Вардара

28 июля 2026, 22:57 | Обновлено 28 июля 2026, 23:00
281
0
Гол экс-игрока Вереса в овертайме вывел его клуб в Q3 Лиги конференций
ФК Рига. Яго Сикейра
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 28 июля продолжается квалификация Q2 Лиги конференций 2026/27.

В нескольких парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Экс-игрок ровенского Вереса Яго Сикейра отличился за Ригу в овертайме противостояния с клубом Вардар Скопье (5:2 д.в)

После победы 3:2 в первой игре команда Рига дома проигрывала 0:2, забила спасительный гол на 87-й минуте (1:2), а затем в бошльшинстве отгрузила 4 мяча в овертайме.

Гол бразильского хавбека стал ключевым, и Рига прошел в 3-й раунд Лиги конференций, а Вардар выбыл из еврокубков.

Аполлон из Кипра второй раз переиграл команду Дила Гори из Грузии (3:0 после 4:0 в первом матче).

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28 июля 2026

Рига (Латвия) – Вардар (Северная Македония) – 5:2 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Абдулрахман Тайво, 87, Раки Ауани, 92, Яго Сикейра, 105, Режиналдо Рамирес, 109, Кайо Феррейра, 117 – Давид Бабунски, 17, Азер Омерагич, 66.

Удаление: Филип Найдовски, 18 (Вардар)

Аполлон (Кипр) – Дила Гори (Грузия) – 3:0 (первый матч – 4:0)

Голы: Брандон Томас Льямас, 22, Гарри Родригес, 62, Даниэль Эскриче, 90+2

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Нет никакой дерзости или недооценки»
Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Копенгаген – Полесье
Копенгаген – Полесье. Текстовая трансляция матча
Лига конференций Яго Сикейра Аугусто Рига Вардар Скопье Режиналдо Рамирес Дила Гори Аполлон Лимасол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Футбол | 28 июля 2026, 06:58 5
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо

Клуб назначил нового руководителя академии

Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Футбол | 27 июля 2026, 23:16 0
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»

Витор Пинту считает, что украинец должен оставаться основным вратарем «Бенфики»

Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Футбол | 28.07.2026, 09:37
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Футбол | 28.07.2026, 20:53
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
Стало известно, кто из футболистов Динамо получает самую высокую зарплату
Футбол | 28.07.2026, 13:51
Стало известно, кто из футболистов Динамо получает самую высокую зарплату
Стало известно, кто из футболистов Динамо получает самую высокую зарплату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 16
Бокс
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
27.07.2026, 02:47 2
Бокс
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 116
Футбол
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем