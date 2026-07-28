Гол экс-игрока Вереса в овертайме вывел его клуб в Q3 Лиги конференций

Вечером 28 июля продолжается квалификация Q2 Лиги конференций 2026/27.

В нескольких парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

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Экс-игрок ровенского Вереса Яго Сикейра отличился за Ригу в овертайме противостояния с клубом Вардар Скопье (5:2 д.в)

После победы 3:2 в первой игре команда Рига дома проигрывала 0:2, забила спасительный гол на 87-й минуте (1:2), а затем в бошльшинстве отгрузила 4 мяча в овертайме.

Гол бразильского хавбека стал ключевым, и Рига прошел в 3-й раунд Лиги конференций, а Вардар выбыл из еврокубков.

Аполлон из Кипра второй раз переиграл команду Дила Гори из Грузии (3:0 после 4:0 в первом матче).

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28 июля 2026

Рига (Латвия) – Вардар (Северная Македония) – 5:2 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Абдулрахман Тайво, 87, Раки Ауани, 92, Яго Сикейра, 105, Режиналдо Рамирес, 109, Кайо Феррейра, 117 – Давид Бабунски, 17, Азер Омерагич, 66.

Удаление: Филип Найдовски, 18 (Вардар)

Аполлон (Кипр) – Дила Гори (Грузия) – 3:0 (первый матч – 4:0)

Голы: Брандон Томас Льямас, 22, Гарри Родригес, 62, Даниэль Эскриче, 90+2