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Аполлон Лимасол
28.07.2026 20:00 - : -
Дила
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28 июля 2026, 10:50 | Обновлено 28 июля 2026, 10:56
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Аполлон – Дила. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 28 июля и начнется в 20:00 по Киеву

28 июля 2026, 10:50 | Обновлено 28 июля 2026, 10:56
10
0
Аполлон – Дила. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Аполлон
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28 июля, свой ответный матч в квалификации Лиги конференций проведут Аполлон – Дила Гори. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Аполлон

«Бело-синие» провели не самый яркий прошлый сезон, они финишировали третьими в чемпионате, упустив второе место только в последнем туре. Команда также дошла до финала Кубка Кипра, где уступила Пафосу со счетом 0:2.

Аполлон этим летом хорошо смотрелся в контрольных встречах, не пропустив ни одного мяча за три матча, две победы и одна ничья. Начало сезона выглядит оптимистично, одержали эффектную победу, которая практически вывела клуб в следующий круг. Киприоты на следующем этапе сыграют против победителя пары Университатя Клуж – Бранн.

Дила Гори

«Защитники» уже начали борьбу в еврокубках на предыдущем этапе, где прошли представителя Сан-Марино под названием Виртус, победа дома со счетом 3:1 и выездное поражение – 0:1. Дила Гори практически вылетел из Лиги конференций, провалив первую домашнюю игру.

В чемпионате Грузии сейчас перерыв, после 19 туров команда идет шестой, отставание от лидера составляет всего 8 очков. Ответный матч превратился в формальность, но нужно достойно завершить еврокубки.

Личные встречи

В первом матче греческий клуб котировался фаворитом и вел в гостях 2:0 уже к середине первого тайма. Еще до перерыва хозяева остались в меньшинстве, чем Аполлон воспользовался, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Прогноз

В этой паре уже все решено, чуда от грузинского клуба никто не ждет. Аполлон считается фаворитом, даже при том, что имеет комфортную фору перед ответной игрой. Думаю, греческий коллектив постарается порадовать свою публику, особой мотивации у соперников не будет. Ставить здесь лучше в лайве, когда будет понятен настрой команд, ставлю на успех хозяев с форой -1 за 1,57.

Прогноз Sport.ua
Аполлон Лимасол
28 июля 2026 -
20:00
Дила
Фора Аполлона (-1) 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дила Гори Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол Аполлон Лимасол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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