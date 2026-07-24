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Лига конференций
ГАИС
23.07.2026 20:00 – FT 1 : 0
Нордшелланд
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Лига конференций
24 июля 2026, 00:30 | Обновлено 24 июля 2026, 01:29
266
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Итоги дня Q2 Лиги конференций. Матч-триллер Полесья, дебютная ничья ЛНЗ

​23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛК

24 июля 2026, 00:30 | Обновлено 24 июля 2026, 01:29
266
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Итоги дня Q2 Лиги конференций. Матч-триллер Полесья, дебютная ничья ЛНЗ
ФК Полесье
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Вечером 23 июля состоялись первые матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступают 98 команд, которые распределены на 49 пар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть эту стадию, а затем пройти еще два квалификационных раунда.

Черкасский ЛНЗ в дебютном матче в еврокубках сыграл вничью с бельгийским Гентом (0:0). Первая игра Q2 ЛК прошла в польском городе Плоцк на Orlen Stadion. Ответная игра состоится 30 июля в Бельгии. Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония), 1:2 в первой игре.

Житомирское Полесье в результативном матче разошлось миром с командой Копенгаген из Дании (3:3). Голы забили: Игорь Краснопир, 6, Олег Федор, 36, Александр Филиппов, 88 – Роберт, 4, 54, Мадс Мадсен, 83. Первая игра Q2 ЛК прошла в словацком городе Кошице на Košice Football Arena. Ответная игра состоится 30 июля в Копенгагене. Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения), 1:0 в первой игре.

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 30 июля. Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи

Матчи 21 июля 2026

  • 20:00. Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония) – 1:2
  • 20:30. Флориана (Мальта) – Дрита (Косово) – 1:1
  • 21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – Дьер (Венгрия) – 2:6

Матчи 22 июля 2026

  • 19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4
  • 20:00. Богемиан (Ирландия) – Балкани (Косово) – 2:1
  • 20:45. Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия) – 1:1
  • 21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3
  • 21:30. Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 0:0
  • 22:00. Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия) – 0:1

Матчи 23 июля 2026

  • 17:30. Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия) – 2:0
  • 18:00. Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:1
  • 18:00. Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия) – 0:2
  • 18:30. Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан) – 1:1
  • 19:00. ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия) – 5:0
  • 19:00. Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения) – 1:0
  • 19:00. Дила Гори (Грузия) – Аполлон (Кипр) – 0:4
  • 19:00. Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан) – 1:0
  • 19:00. Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:0
  • 19:30. АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль) – 0:1
  • 19:30. ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:0
  • 19:30. Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта) – 3:1
  • 19:30. РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия) – 4:1
  • 20:00. батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария) – 1:1
  • 20:00. ГАИС (Швеция) – Норшелланд (Дания) – 1:0
  • 20:00. Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва) – 3:0
  • 20:00. Зимбру Кишинев (Молдова) – Ноа (Армения) – 1:1
  • 20:00. витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория) – 3:0
  • 20:00. Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия) – 1:3
  • 20:00. Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия) – 2:2
  • 20:30. Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра) – 4:0
  • 20:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия) – 2:3
  • 21:00. Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания) – 1:1
  • 21:00. Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия) – 3:2
  • 21:00. Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды) – 1:4
  • 21:00. Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция) – 1:2
  • 21:00. Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания) – 3:3
  • 21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова) – 3:0
  • 21:30. Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша) – 2:1
  • 21:30. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0
  • 21:30. Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово) – 1:0
  • 21:30. Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария) – 2:0
  • 21:45. Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – 2:0
  • 21:45. Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония) – 2:1
  • 21:45. Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения) – 0:2
  • 21:45. Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Северная Ирландия) – 1:0
  • 21:45. Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония) – 5:2
  • 22:00. Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург) – 4:0
  • 22:00. Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия) – 1:0
  • 22:15. Валюр (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:0

Результаты квалификации Q2 Лиги конференций

Инфографика

ВИДЕО. Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания) – 3:3

ВИДЕО. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Matteo de Brienne (ГАИС), асcист August Waengberg.
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Лига конференций статистические расклады выбор редакции эксклюзив Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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все сыграли достойно, кроме Динамо, которое снова обосралось
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