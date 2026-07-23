Игровой день Q2 Лиги конференций. Стартуют ЛНЗ и Полесье: кто с кем сыграет

​Вечером 23 июля продолжается квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

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В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступят 98 команд, которые распределены на 49 пар.

Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.

23 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ проведет матч против бельгийского Гента.

Первая игра Q2 ЛК пройдет в польском городе Плоцк на Orlen Stadion. Ответная игра состоится 30 июля в Бельгии.

Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония).

23 июля в 21:00 житомирское Полесье сыграет с командой Копенгаген из Дании.

Первая игра Q2 ЛК пройдет в словацком городе Кошице на Košice Football Arena. Ответная игра состоится 30 июля в Копенгагене.

Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения).

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи

Матчи 21 июля 2026

20:00. Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония) – 1:2

20:30. Флориана (Мальта) – Дрита (Косово) – 1:1

21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – Дьер (Венгрия) – 2:6

Матчи 22 июля 2026

19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4

20:00. Богемиан (Ирландия) – Балкани (Косово) – 2:1

20:45. Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия) – 1:1

21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3

21:30. Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 0:0

22:00. Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия) – 0:1

Матчи 23 июля 2026

17:30. Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)

18:00. Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)

18:00. Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)

18:30. Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)

19:00. ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)

19:00. Дебрецен (Венгрия) – Пюник Ереван (Армения)

19:00. Дила Гори (Грузия) – Аполлон (Кипр)

19:00. Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)

19:00. Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

19:30. АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)

19:30. ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)

19:30. Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)

19:30. РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)

20:00. батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария)

20:00. ГАИС (Швеция) – Норшелланд (Дания)

20:00. Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)

20:00. Зимбру Кишинев (Молдова) – Ноа (Армения)

20:00. витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)

20:00. Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)

20:00. Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)

20:30. Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)

20:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)

21:00. Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)

21:00. Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)

21:00. Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)

21:00. Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)

21:00. Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)

(Украина) – Копенгаген (Дания) 21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)

21:30. Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)

21:30. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)

(Украина) – Гент (Бельгия) 21:30. Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)

21:30. Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)

21:45. Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

21:45. Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)

21:45. Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)

21:45. Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Северная Ирландия)

21:45. Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

22:00. Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)

22:00. Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)

22:15. Валюр (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

Пары 2-го раунда квалификации ЛК

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