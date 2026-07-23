Игровой день Q2 Лиги конференций. Стартуют ЛНЗ и Полесье: кто с кем сыграет
Вечером 23 июля состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛК
Вечером 23 июля продолжается квалификация Лиги конференций 2026/27.
В этот день состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.
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В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступят 98 команд, которые распределены на 49 пар.
Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.
23 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ проведет матч против бельгийского Гента.
Первая игра Q2 ЛК пройдет в польском городе Плоцк на Orlen Stadion. Ответная игра состоится 30 июля в Бельгии.
Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония).
23 июля в 21:00 житомирское Полесье сыграет с командой Копенгаген из Дании.
Первая игра Q2 ЛК пройдет в словацком городе Кошице на Košice Football Arena. Ответная игра состоится 30 июля в Копенгагене.
Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения).
Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Квалификация Q2. Первые матчи
Матчи 21 июля 2026
- 20:00. Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония) – 1:2
- 20:30. Флориана (Мальта) – Дрита (Косово) – 1:1
- 21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – Дьер (Венгрия) – 2:6
Матчи 22 июля 2026
- 19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4
- 20:00. Богемиан (Ирландия) – Балкани (Косово) – 2:1
- 20:45. Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия) – 1:1
- 21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3
- 21:30. Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 0:0
- 22:00. Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия) – 0:1
Матчи 23 июля 2026
- 17:30. Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)
- 18:00. Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
- 18:00. Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)
- 18:30. Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)
- 19:00. ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)
- 19:00. Дебрецен (Венгрия) – Пюник Ереван (Армения)
- 19:00. Дила Гори (Грузия) – Аполлон (Кипр)
- 19:00. Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)
- 19:00. Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- 19:30. АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)
- 19:30. ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)
- 19:30. Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)
- 19:30. РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)
- 20:00. батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария)
- 20:00. ГАИС (Швеция) – Норшелланд (Дания)
- 20:00. Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)
- 20:00. Зимбру Кишинев (Молдова) – Ноа (Армения)
- 20:00. витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)
- 20:00. Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)
- 20:00. Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)
- 20:30. Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
- 20:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)
- 21:00. Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)
- 21:00. Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)
- 21:00. Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)
- 21:00. Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)
- 21:00. Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)
- 21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)
- 21:30. Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)
- 21:30. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
- 21:30. Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)
- 21:30. Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)
- 21:45. Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
- 21:45. Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)
- 21:45. Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)
- 21:45. Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Северная Ирландия)
- 21:45. Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
- 22:00. Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)
- 22:00. Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)
- 22:15. Валюр (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
Пары 2-го раунда квалификации ЛК
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