Квалификация Q2 Лиги Европы. Динамо проведет первый матч: кто с кем сыграет
Вечером 16 июля состоятся первые поединки 2-го квалификационного раунда ЛЕ
Вечером 23 июля продолжается квалификация Лиги Европы 2026/27.
В этот день состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.
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В 2-м раунде квалификации Лиги Европы выступают 18 команд, которые распределены на 9 пар.
Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.
23 июля в 20:00 Динамо сыграет в Люблине против греческого ПАОК
Победитель пары Динамо Киев – ПАОК выйдет в Q3 ЛЕ на лучшего в противостоянии Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия).
А проигравшая команда перейдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с проигравшим в паре Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
Матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Квалификация Q2. Первые матчи, 23 июля 2026
- 19:00. Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
- 20:00. Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)
- 20:00. Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
- 20:00. Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
- 20:00. Шериф (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 21:00. Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланн (Дания)
- 21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
- 21:00. Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
- 22:00. Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ
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