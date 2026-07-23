Квалификация Q2 Лиги Европы. Динамо проведет первый матч: кто с кем сыграет

​Вечером 23 июля продолжается квалификация Лиги Европы 2026/27.

В этот день состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

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В 2-м раунде квалификации Лиги Европы выступают 18 команд, которые распределены на 9 пар.

Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.

23 июля в 20:00 Динамо сыграет в Люблине против греческого ПАОК

Победитель пары Динамо Киев – ПАОК выйдет в Q3 ЛЕ на лучшего в противостоянии Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия).

А проигравшая команда перейдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с проигравшим в паре Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)

Матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи, 23 июля 2026

19:00. Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)

20:00. Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

(Украина) – ПАОК (Греция) 20:00. Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)

20:00. Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

20:00. Шериф (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

21:00. Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланн (Дания)

21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

21:00. Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)

Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ

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