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Лига Европы
20 июля 2026, 14:23 | Обновлено 20 июля 2026, 14:40
1753
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Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков

20 июля 2026, 14:23 | Обновлено 20 июля 2026, 14:40
1753
1 Comments
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
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20 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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В Q3 ЛЕ выступят 26 команд (или победителей пар). 12 клубов идут по пути чемпионов и 14 команд – по основному пути.

Чтобы попасть в 3-й раунд квалификации, киевскому Динамо необходимо обыграть команду ПАОК из Греции в Q2 Лиги Европы (23 и 30 июля).

Победитель пары Динамо – ПАОК получил сеяный статус в Q3 ЛЕ благодаря высокому рейтингу греческого клуба.

Соперником в Q3 ЛЕ для победителя пары Динамо – ПАОК стал победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)

Если Динамо дойдет до этого раунда Q3 ЛЕ, то первый матч сыграет условно дома 6 августа, а ответный – на выезде 13 августа.

Киевской команде после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) нужно пройти еще три раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля

  • Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
  • Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
  • Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
  • Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

Жеребьевка квалификации Q3 ЛЕ, 6 и 13 августа

Путь чемпионов

  • Проигравший в паре Ларн (Северная Ирландия) / Црвена Звезда (Сербия) – Проигравший в паре Иберия 1999 (Грузия) / Слован Братислава (Словакия)
  • Проигравший в паре Мьельбю (Швеция) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Проигравший в паре Омония (Кипр) / Кайрат (Казахстан)
  • Проигравший в паре Сабах Баку (Азербайджан) / КуПС (Финляндия) – Проигравший в паре Левски (Болгария) / Университатя Крайова (Румыния)
  • Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) / Шемрок Роверс (Ирландия) – Проигравший в паре Эгнатия (Албания) / Целе (Словения)
  • Проигравший в паре Орхус (Дания) / Лех Познань (Польша) – Проигравший в паре КИ Клаксвик (Фареры) / Кауно Жальгирис (Литва)
  • Проигравший в паре Тун (Швейцария) / Динамо Загреб (Хорватия) – Проигравший в паре Викингур Рейкьявик (Исландия) / Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

Основной путь

  • Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия) – Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Ягеллония Белосток (Польша) – Рейнджерс (Шотландия)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция) – Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр) – РБ Зальцбург (Австрия)
  • Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия) – Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия) – Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Сікан проти Динамо) цей Андерлехт далеко не той, що був пару років тому, зайняли 6 місце у чемпіонаті і по складу дешевші за Динамо. Цілком можна грати, але.. спочатку треба пройти ПАОК (Тайсона) 
Скрізь екс-гравці Шахтаря 😁
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