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Лига Европы
20 июля 2026, 00:57 | Обновлено 20 июля 2026, 01:06
1579
0

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q3 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

20 июля в 14:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЕ

20 июля 2026, 00:57 | Обновлено 20 июля 2026, 01:06
1579
0
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q3 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА
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20 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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Чтобы попасть в 3-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду ПАОК из Греции в Q2 Лиги Европы (23 и 30 июля).

Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q3 ЛЕ благодаря высокому рейтингу греческого клуба.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА могут поделить команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократится до 3 или 4.

Возможные соперники в Q3 Лиги Европы для победителя пары Динамо – ПАОК:

  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
  • Ягеллония Белосток (Польша)
  • Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
  • Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Киевской команде после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) нужно пройти еще три раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q3 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 20 июля в 14:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига Европы 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля

  • Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
  • Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
  • Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
  • Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

Корзины посева в квалификации Q3 ЛЕ (основной путь), 6 и 13 августа

🔹 Сеяные команды

  • Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия)
  • Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
  • Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция)
  • РБ Зальцбург (Австрия)

🔹 Несеяные команды

  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
  • Ягеллония Белосток (Польша)
  • Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
  • Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Посев для жеребьевки Q3 Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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