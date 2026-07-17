Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию

Продолжается сезон еврокубков 2026/27, и киевское Динамо прошло первого соперника.

Изучаем, как изменилась таблица коэффициентов 2027 за игровую неделю.

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Киевское Динамо в ответном поединке Q1 Лиги Европы (после домашней ничьей 0:0) на выезде в серии пенальти одержало победу над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2). Далее Динамо в Q2 Лиги Европы встретится с греческой командой ПАОК.

Копилка Украины пополнилась на 0.125 балла (1 очко за ничью в игровое время умножается на 0,5 для квалификации и делится на 4 стартовавших клуба).

Украина опередила Австрию и находится на 21-й позиции (23.462)

В таблице для Украины учтены баллы (1.500), которые получил Шахтер (6 бонусных очков) за попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Коэффициент Украины за сезон составляет 1.750 (8-е место в односезонном рейтинге).

Австрия (23.450), идущая 22-й в рейтинге, пока не начала сезон еврокубков – все 5 команд стартуют позже (Штурм, ЛАСК, РБ Зальцбург, Аустрия Вена, Рапид Вена)

Румыния (23.750) удерживает 21-ю позицию, опережая Украину на 0.280. Для Румынии на этой евронеделе 0.375 балла принесли Университатя Крайова (победа 1:0 над витебском в Q1 ЛЧ) и Университатя Клуж (ничья 0:0 с игровое время Динамо в Q1 ЛЕ).

Венгрия (17-я позиция) имеет уже 0.625 в сезоне. Ференцварош в Q1 ЛЕ одержал две победы над Войводиной (2:1, 3:0), а Дьер взял 1 очко в Q1 ЛЧ против Викингура (0:1, 2:2).

Конкуренты снизу очков не набрали Хорватия – поражение Хайдука в Q1 ЛЕ от Жилины (1:2, хотя и с проходом дальше за счет победы 2:0 в первой игре), а также Словения – поражение Алюминия от Шерифа (0:1 после ничьей 0:0) в Q1 ЛЕ.

Украина представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона. В Q2 Лиги конференций (23 и 30 июля) черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского клуба Гент, а житомирское Полесье встретится с клубом Копенгаген из Дании.

Шахтер имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Донецкая команда занимает 30-е место в пятилетнем клубном рейтинге (56.250), а Динамо идет на 122-й позиции (14.500).

Задача-минимум для Украины – не оказаться ниже 23-го места (при условии, что у рф останется дисквалификация), что даст право победителю УПЛ 2027/28 стартовать в Лиге чемпионов 2028/29 не с 1-го раунда квалификации (Q1 ЛЧ), а сразу со 2-го (Q2 ЛЧ).

Инфографика. Таблица коэффициентов 2027 (на 17 июля 2026)

Инфографика. Клубный рейтинг УЕФА 2027 (на 17 июля 2026)

Клубы, выделенные зеленым фоном, – в текущем евросезоне участия не принимают

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