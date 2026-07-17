Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2

​​Вечером 16 июля прошли поединки квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этот день состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

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В первом квалификационном раунде Лиги Европы выступали 12 команд, которые распределены на 6 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Киевское Динамо в серии пенальти переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2).

Первая игра в польском Люблине завершилась вничью (0:0), а ответная встреча состоялась в Румынии.

Динамо вышло в Q2 Лиги Европы на ПАОК из Греции, а Университатя Клуж далее встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.

Поединки второго квалификационного раунда ЛЕ запланированы на 23 и 30 июля. Динамо сыграет условно дома первый матч против ПАОК, а ответная игра состоится в Греции.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 16 июля 2026

20:30. Дерри Сити (Ирландия) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2 [2:3]

(Болгария) – 1:2 [2:3] 20:30. Университатя Клуж (Румыния) – Динамо (Украина) – 0:0, пен. 2:4 [0:0]

(Украина) – 0:0, пен. 2:4 [0:0] 21:00. Алюминий (Словения) – Шериф Тирасполь (Молдова) – 0:1 [0:0]

(Молдова) – 0:1 [0:0] 21:15. Ференцварош (Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 [2:1]

(Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 [2:1] 21:30. Жилина (Словакия) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 2:1 [0:2]

(Хорватия) – 2:1 [0:2] 23:00. Вестри (Исландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3 [0:3]

В скобках указан результат первого матча

Итоги 1-го раунда квалификации ЛЕ

Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ

Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)

Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)

Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)

Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)

Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)

Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

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