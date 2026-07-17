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Лига Европы
17 июля 2026, 01:15 | Обновлено 17 июля 2026, 01:42
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0

Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2

Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ

17 июля 2026, 01:15 | Обновлено 17 июля 2026, 01:42
401
0
Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2
ФК Динамо
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​​Вечером 16 июля прошли поединки квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этот день состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги Европы выступали 12 команд, которые распределены на 6 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Киевское Динамо в серии пенальти переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2).

Первая игра в польском Люблине завершилась вничью (0:0), а ответная встреча состоялась в Румынии.

Динамо вышло в Q2 Лиги Европы на ПАОК из Греции, а Университатя Клуж далее встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.

Поединки второго квалификационного раунда ЛЕ запланированы на 23 и 30 июля. Динамо сыграет условно дома первый матч против ПАОК, а ответная игра состоится в Греции.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 16 июля 2026

  • 20:30. Дерри Сити (Ирландия) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2 [2:3]
  • 20:30. Университатя Клуж (Румыния) – Динамо (Украина) – 0:0, пен. 2:4 [0:0]
  • 21:00. Алюминий (Словения) – Шериф Тирасполь (Молдова) – 0:1 [0:0]
  • 21:15. Ференцварош (Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 [2:1]
  • 21:30. Жилина (Словакия) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 2:1 [0:2]
  • 23:00. Вестри (Исландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3 [0:3]

В скобках указан результат первого матча

Итоги 1-го раунда квалификации ЛЕ

Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ

  • Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
  • Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
  • Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
  • Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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