Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2
Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ
Вечером 16 июля прошли поединки квалификации Лиги Европы 2026/27.
В этот день состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом квалификационном раунде Лиги Европы выступали 12 команд, которые распределены на 6 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.
Киевское Динамо в серии пенальти переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2).
Первая игра в польском Люблине завершилась вничью (0:0), а ответная встреча состоялась в Румынии.
Динамо вышло в Q2 Лиги Европы на ПАОК из Греции, а Университатя Клуж далее встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.
Поединки второго квалификационного раунда ЛЕ запланированы на 23 и 30 июля. Динамо сыграет условно дома первый матч против ПАОК, а ответная игра состоится в Греции.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Квалификация Q1. Ответные матчи, 16 июля 2026
- 20:30. Дерри Сити (Ирландия) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2 [2:3]
- 20:30. Университатя Клуж (Румыния) – Динамо (Украина) – 0:0, пен. 2:4 [0:0]
- 21:00. Алюминий (Словения) – Шериф Тирасполь (Молдова) – 0:1 [0:0]
- 21:15. Ференцварош (Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 [2:1]
- 21:30. Жилина (Словакия) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 2:1 [0:2]
- 23:00. Вестри (Исландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3 [0:3]
В скобках указан результат первого матча
Итоги 1-го раунда квалификации ЛЕ
Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ
- Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
- Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
- Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
- Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
- Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
- Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анбер отметил, что Итауме некуда спешить
Главный тренер не сдержал эмоций и разнес работу арбитра в противостоянии с Аргентиной